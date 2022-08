Imparable- Gaby Spanic se une al nuevo reality de villanas de telenovelas (+Fotos y video)

Entornointeligente.com /

Por su parte, la actriz venezolana Gaby Spanic anunció que forma parte del nuevo reality «Secretos de villanas» , donde los misterios de seis de las villanas más populares de las telenovelas salen a la luz, destacó People En Español. A ella se unirán las actrices Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Geraldine Bazán, Aylín Mujica y Sarah Mintz.

«Van a ver que ahí todo el mundo saca el cobre. Aquí no hay guion, hay seis mujeres hablando de todo, de sus parejas, las leyendas urbanas que se dicen de nosotros que no son reales, con un escenario espectacular. Nos van a ver haciendo deportes extremos…», contó Gaby.

VER TAMBIÉN:

La criolla agregó: «Y enfrentando sus incompatibilidades también. Si vamos a un lugar a hacer shopping, una no quiere hacer shopping; cuando vamos a montar en camello. la otra no quiere porque le da miedo; la otra no quiere hacer cuatrimoto porque se llena de tierra».

Según la información que se dio a conocer, el reality se estrenará por la plataforma streaming Canela TV .

El show de telerrealidad, asimismo, tendrá dos temporadas: la primera contará con dos capítulos que mostrarán un encuentro a puerta cerrada con las seis villanas, y la segunda de ocho capítulos donde el sexteto vacacionará en Los Cabos, Baja California.

«Hay muchas diferencias que después se hablan. Ha habido lágrimas, abrazos. Yo le digo al productor que si esto se hubiera escrito no sale tan perfecto» , agregó la criolla.

Durante el primer día de filmación del reality, Spanic narró porqué decidió participar en el show: «Es otra cosa. La gente cuando vea esto en la tele va a decir qué finura, qué clase, qué producción, qué villanas tan espectaculares, tan auténticas, espontáneas. Es muy emocionante, divertido, picoso. La fotografía es espectacular. Estamos en una casa espectacular, estamos preciosas todo el tiempo» .

«En cada villana hay una historia particular. Desde el primer show es impresionante. No sé con cuál historia irme porque todas son maravillosas. Hemos llorado muchísimo. Esto va a ayudar a las mujeres a decir: ‘Ya basta, voy a levantar la voz, no me va a dar vergüenza, voy a buscar mí justicia, voy a defender mi honra’» , señaló.

«Hacemos también villanías, pero cuando llega el momento de las confesiones es mucha emoción. No existen libretos. El libreto es el alma, el corazón, la transparencia», dijo.

View this post on Instagram

A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Redacción de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web de la Revista People en Español.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com