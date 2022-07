¡IMPARABLE! Djokovic acumula 21 títulos mundiales y está más cerca de superar a Roger Federer

Entornointeligente.com /

El serbio Novak Djokovic, que ya suma 21 Grand Slams, estrechó este domingo el cerco con Rafael Nadal, líder de la clasificación histórica con 22, y se despega de Roger Federer, que acumula 20.

El de Belgrado conquistó este domingo su séptimo Wimbledon en la final ante Nick Kyrgios, al que superó en cuatro sets.

Con este título en Londres, Djokovic suma 21 Grandes, nueve de ellos en Australia, dos en Roland Garros, siete Wimbledon y tres US Open

Solo le aventaja en la clasificación histórica Nadal, que acumula dos Abiertos de Australia, catorce Roland Garros, dos Wimbledon y cuatro US Open, y por detrás queda Federer con 20 y Pete Sampras, con catorce.

El 2022 comenzó con un triple empate entre los tres miembros del ‘Big Three’. Lo rompió Nadal con las victorias en Australia y Roland Garros, poniendo un histórico 22 en el marcador. Djokovic, que no pudo participar en Australia al ser deportado, cayó en los cuartos de final de París, y se alzó con el triunfo en Wimbledon. Está en duda si podrá participar en agosto en el US Open, ya que Estados Unidos no deja entrar al país a no vacunados.

Federer, por su parte, no juega desde Wimbledon 2021 y tiene planeada su vuelta al circuito para finales de año, con la disputa de la Laver Cup y el torneo de Basilea. El último Grand Slam que logró el suizo fue en Melbourne en 2018.

