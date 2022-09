Impacto en Bogotá: Joven se cuelga de TransMilenio en movimiento por aparente pelea con su novia (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por: RCN Radio

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Quizás en varias ocasiones hemos presenciado peleas de parejas en plena calle, sin embargo, hay unas discusiones que se salen de control, como la que se ha hecho viral recientemente.

La discusión de una pareja dentro de un articulado de Transmilenio terminó en escena de película, pues se les ve a ambos discutiendo y el hombre le pide a la joven que por favor no haga un «escenario», sin embargo, parece que lo que quiere decir en realidad es que no quiere que haga una escena y la discusión suba de tono.

En los videos se les ve peleando y gritándose el uno al otro, aunque no se escucha con claridad lo que la joven le dice al hombre que la acompaña, ella lo acusa de robarla, sin embargo, nadie interviene al respecto y al parecer el muchacho no lleva armas.

«Por qué me tiene que robar a mí, usted me robó a mí, usted me robó a mí», expresa la mujer.

View this post on Instagram

A post shared by Alerta Bogotá (@alertabogota_)

Puedes leer la nota completa en RCN Radio

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com