Impacto del ciclo económico presente en el ahorro futuro

La crisis actual en los mercados financieros internacionales, vinculada con los efectos de la pandemia, con el crecimiento mundial de la inflación, la incertidumbre geopolítica y, sobre todo, derivado del fin del ciclo de expansión de la economía mundial, tiene ya un impacto importante sobre los modelos pensionarios de las principales economías mundiales.

La caída de los principales índices accionarios a nivel mundial, incluyendo los de México, así como la afectación de la valuación de los principales instrumentos financieros de deuda (por el alza en las tasas de referencia), ha provocado un efecto de depreciación de los activos administrados por los principales fondos de pensiones a nivel mundial.

En el caso de las afores en México, lo anterior ha provocado que la mayoría de sus sociedades de inversión en los últimos 12 meses, no sólo no han crecido, sino que han presentado pérdidas.

Estas pérdidas no son en estricto sentido materiales, son derivadas de los cambios en el valor de los activos en el que se encuentran invertidos e inclusive tratándose de instrumentos de deuda, coyunturalmente presentan disminuciones de valor que afectan el patrimonio formal que las cuentas individuales de los trabajadores tienen para efectos de su futura pensión.

Hoy, para la mayoría de las personas en México sería el peor momento para realizar una evaluación de permanencia o cambio de afore. Cambiar de afore implicaría en muchos casos un reconocimiento material de las pérdidas de valuación previas, lo que afectaría de manera definitiva el patrimonio constituido.

Es importante entender que los modelos pensionarios parecidos a los de México, basados en cuentas individuales invertidos en instrumentos bursátiles públicos, tienen implícito el reconocimiento de su comportamiento de largo plazo, la existencia de coyunturas negativas como las que hoy enfrentamos. La trayectoria esperada de crecimiento de los activos financieros en los que se invierten los fondos de pensiones contempla periodos de expansión, periodos de consolidación y periodos de crisis y volatilidad de los activos.

En este entorno, resulta particularmente importante además que las personas tomen decisiones presentes que no sólo no generan afectaciones negativas de corto y largo plazo para su bienestar económico y financiero, sino que además mejoran las perspectivas de su ahorro futuro y contribuyan a disminuir las probabilidades de que enfrenten pobreza en la vejez.

Existen estudios que demuestran que hay factores laterales que permiten pronosticar cuál será el comportamiento futuro y las decisiones que contribuyan a una mejora de la condición de vida futura. En el estudio The role of financial socialization and self-control on saving habits, se analizaron los elementos de socialización financiera que reciben las personas en las primeras etapas de su infancia, así como los relacionados con el autocontrol y se encontró que estos están positivamente relacionados con los hábitos generales de ahorro futuro.

Lo anterior es importante, con independencia de las características particulares del nivel de ingreso de las personas. Ello implica que una persona con una relativa mejor posición económica pero con peores hábitos y decisiones financieras futuras, puede tener un desempeño financiero al final de su vida peor, que uno de menor ingreso con mejores decisiones y hábitos.

Evidentemente existen factores de entorno que son una pesada carga para el bienestar económico presente y futuro de las personas. En México, la pobreza determina en gran medida el nivel económico de bienestar futuro, pero sí existe un margen de decisión financiera y de sentido de responsabilidad, que puede ayudarnos a mejorar las perspectivas económicas para nosotros y nuestras familias.

