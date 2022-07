Impactante video: Ballena se come a dos mujeres y segundos despues las escupe

Entornointeligente.com /

Ver para creer. Se ha hecho viral un video donde una ballena se traga dos mujeres , sin embargo al parecer esta ballena estaba cazando un banco de peces , lo que nunca se llegó a imaginar es que pudiera suceder esta tragedia. Estas mujeres al momento de ser tragadas gritaron con mucha fuerza.

Este hecho quedo grabado, los espectadores quedaron sorprendidos al ver cómo sucedía esto, y al mismo tiempo vieron como estas dos mujeres fueron escupidas por la ballena.

#VIDEO #Whale #nature #Sea #Ocean #human A whale swallows two boat passengers in a frightening sight, but later spat them out and they survived without serious injuries. 🐋 pic.twitter.com/oueYRgfbqc

— { Mohammed }❤️🌍🌹🕊️🫂🕊️🌹🌍❤️ (@Sunlight199010) July 20, 2022

Pues estas mujeres han pasado el susto de sus vidas , nadie esperaría que esto su siquiera posible.

Mientras que este hecho ocurría, llamo la atención de quienes iban en una lancha por lo que ver que la ballena las había escupido, no duraron ni un segundo en prestar su apoyo y acudir a rescatarlas. Julie McSorley y Liz , así llamadas las chicas, no podían creer lo que acaba de ocurrir.

