Minedu expone experiencias de Aprendo en Casa en reunión latinoamericana sobre educación

Durante su intervención en el II Encuentro de Ministros de Educación de Latinoamérica , Benavides señaló que el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) está desarrollando aplicaciones propias para los contenidos de los instrumentos tecnológicos de su estrategia Aprendo en Casa y sostuvo que la conectividad a internet y el factor tecnológico, más que un problema, son un desafío. Puede leer: Minedu garantiza idoneidad tecnológica en compra de tablets Refirió que el mayor problema que enfrentó inicialmente “Aprendo en casa” fue la baja conectividad a internet , pues solo el 30 % de los hogares tiene acceso a este servicio, por lo que se tuvo que diseñar rápidamente una estrategia multicanal con otros medios de comunicación como radio y televisión. “Lo que estamos haciendo ahora es tratar de implementar un proyecto para llevar conectividad a través de tablets con internet a las zonas donde no existe este servicio”, anotó. Acceso a internet es un derecho Benavides consideró que ahora, cuando los sistemas educativos del mundo están transitando hacia un servicio que ofrece la posibilidad de vincularse con el entorno global a través de internet, la conectividad es un derecho de los estudiantes para contar con todas las condiciones que harían un servicio educativo de calidad. “Hay una brecha enorme entre los que tienen y no tienen ese servicio, y es importante que se acceda a esta conectividad para cerrar la brecha digital y llegar con servicios muy elaborados a la población más vulnerable del país”, afirmó. Indicó que la estrategia que aplica el Minedu ante el cierre de escuelas a causa de la pandemia es una respuesta de emergencia y todavía será necesario transitar mucho camino para transformar esa educación remota en una educación digital que se complemente de manera adecuada con la presencial. Educación presencial y no presencial En su intervención, Benavides consideró una oportunidad el hecho de poder transitar en algún momento hacia una educación híbrida en la que se combinen la estrategia presencial y la no presencial. Por otra parte, dijo que este es un año en el que se ha rescatado el valor de la ciudadanía y los estudiantes han tenido más autonomía para desarrollar sus actividades y vivir otras experiencias con la utilización de nuevas herramientas tecnológicas. “La tarea educativa es un reto de alta complejidad, se ha revalorado el papel de los padres en el proceso de formación de sus hijos y también se está avanzando en el cierre de la brecha digital, y de eso no nos vamos a olvidar”, concluyó. Puede leer: Sector Educación busca cerrar no solo la brecha digital, sino también la de aprendizajes Benavides participó en la sesión dedicada a analizar las experiencias educativas desarrolladas en esta fase de la pandemia que pueden conducir a una verdadera transformación y mejora de la educación latinoamericana. El encuentro, organizado por el Ministerio de Educación de Ecuador, la Red Latinoamericana por la Educación (Reduca) y el BID, fue inaugurado por el presidente ecuatoriano Lenin Moreno. Más en Andina: ?? Proyecto Bicicleta Popular creará empleo en más de 400 mypes peruanas ?? https://t.co/qbjZMhvnFm pic.twitter.com/95cxd0HRFT

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 1, 2020 (FIN) NDP/ SMS JRA Publicado: 1/7/2020

