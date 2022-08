IMM analiza prohibir uso de radio en ómnibus por altos volúmenes; sindicato lo rechaza

Entornointeligente.com /

La Intendencia de Montevideo (IMM) analiza la posibilidad de prohibir el uso de radios en el transporte público de la capital, dijo este viernes el director de Movilidad de la comuna, Pablo Inthamoussu.

«Hemos hecho algún relevamiento reciente, ya teníamos algunos anteriores. Sigue dando bastante alta la presencia del uso de la radio y por lo tanto la molestia de algunos pasajeros con respecto al uso de esa radio, por los contenidos, por el volumen», señaló Inthamoussu en conversación con Telemundo (Canal 12).

«El espacio del ómnibus tiene que ser un espacio neutro, de convivencia, en donde nadie se sienta molestado por ningún ruido, por nada», aseguró y añadió: «Seguimos recibiendo las denuncias de los usuarios y tenemos que resolverlo».

«En ese marco nos planteamos como propuesta, históricamente en el transporte colectivo de Montevideo estaba prohibido el uso de radio . En un momento se flexibilizó ese criterio para que los trabajadores del transporte pudieran escuchar algún partido de fútbol, algún informativo, la propia música», relató el director de Movilidad.

«Eso con el paso del tiempo se desvirtuó completamente y hemos llegado a situaciones que realmente llaman muchísimo la atención, unidades que circulan con un volumen que realmente es muy molesto, se escucha desde el fondo del ómnibus», apuntó.

Inthamoussu también dijo que esto «no quiere decir que todo el transporte sea así» y que hay cuestiones en las que «lamentablemente pagan justos por pecadores».

Por su parte, Miguel Marrero, integrante de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte ( Unott ), rechazó en nombre del sindicato esta posible prohibición.

«Lo primero que preguntamos es cuál había sido el criterio técnico, cuántos decibeles para ellos era alto y cuántos decibeles tenían los ómnibus», definió este viernes, en diálogo con Telemundo (Canal 12).

«Nos dijeron que no lo habían medido, no tienen forma de medirlo», afirmó. «Todo el ruido de la calle ya es enorme, y eso es lo que verdaderamente hace daño a los conductores de ómnibus, que en general muchísimas veces estamos con problemas de audición a lo largo de trabajar muchos años, y es una de las enfermedades consideradas profesionales», dijo.

«Lo que pueda decir algún inspector de la intendencia» es «lo mismo» que puede decir cualquiera, definió. «Lo que me parece: me parece que está muy alto, me parece que está muy bajo», ejemplificó.

«Por supuesto que vamos a reivindicar que la radio es una compañía para los trabajadores, que estamos ocho o más horas en el ómnibus, que la inmensa mayoría de los trabajadores escuchamos la radio en volumen moderado», apuntó.

Además, Marrero destacó que «casi nunca» reciben denuncias por eso. «A la gran mayoría de nosotros nunca nos hace una observación ningún pasajero», señaló.

«Si tienen forma, y si es consensuada mejor, de cortar los excesos (en el volumen de la radio), bárbaro. Sin ninguna duda que lo vamos a apoyar», concluyó.

