Imigrantes pressionam fronteira em Ceuta após governo da Espanha intensificar segurança

Entornointeligente.com / CEUTA, Espanha – Grandes grupos de imigrantes tentaram forçar passagem nesta quarta-feira pela segurança reforçada em Ceuta, território espanhol no Norte da África, enquanto autoridades levavam adiante a expulsão de milhares de pessoas que tentaram ingressar no enclave nos últimos dois dias.

Cerca de dois terços dos cerca de 8 mil imigrantes que chegaram a Ceuta, a nado ou escalando muros, incluindo crianças desacompanhadas, foram expulsos, afirmam as autoridades espanholas.

Muitos dos deportados disseram que estavam determinados a insistir em suas tentativas de chegar à Europa, ingressando pelo estreito de Gibraltar.

A onda de imigrantes começou na segunda-feira, quando o Marrocos pareceu afrouxar os seus controles de fronteira, uma ação entendida como retaliação ao fato de a Espanha ter acolhido um líder da organização que luta pela independência do Saara Ocidental.

Enquanto o nevoeiro denso da tarde descia nesta quarta-feira, centenas de jovens fizeram uma nova tentativa de se aproximar da cerca de metal de seis metros de altura antes de serem repelidos pela polícia marroquina.

Ao anoitecer, uma multidão de migrantes que ainda esperava pela chance de atravessar começou a se dispersar, enquanto a polícia marroquina os instava a deixar uma área perto da fronteira.

Outros entraram na água e começaram a nadar em direção à costa de Ceuta, a algumas centenas de metros. A televisão espanhola, em transmissão ao vivo, exibiu o Exército esperando por jovens e meninos quando eles alcançaram a costa.

Cerca de 1.500 migrantes menores de idade estão agora em centros de recepção em Ceuta, disse o governo espanhol.

No extremo Norte do Marrocos, em frente a Gibraltar e com uma população de 8 mil habitantes, o enclave tem periodicamente atraído refugiados que buscam um caminho rápido para a Europa. O governo marroquino reprimiu o tráfego na fronteira nos últimos anos.

— Não estou perdendo as esperanças. Tenho amigos em Ceuta onde posso ficar até ter a chance de cruzar para a Espanha — disse à Reuters Souhail Abbadi, um homem de 20 anos de Tânger, no Noroeste do Marrocos.

Anteriormente, a polícia e os soldados espanhóis escoltaram longas filas de marroquinos e outros africanos, principalmente subsaarianos, através de um portão de volta ao Marrocos.

PUBLICIDADE — Recebemos suco e um bolo, só isso — disse Mohamed, de Ait Melloul, no Sudoeste do Marrocos, depois que soldados espanhóis o mandaram de volta assim que ele chegou.

Ele e muitos outros repatriados se reuniram na cidade de Fnideq, na fronteira com o Marrocos, onde disseram não estar recebendo ajuda.

Tensão entre Marrocos e Espanha gera crise migratória em Ceuta; veja fotos Militares espanhóis reagrupam os menores na praia de El Tarajal Foto: JON NAZCA / REUTERS Militarl indica a direção a seguir aos cidadãos marroquinos que chegam à praia de El Tarajal Foto: JON NAZCA / REUTERS Cinco mil imigrantes em um único dia. Onda migratória vista é sem precedentes, afirmam autoridades Foto: FADEL SENNA / AFP Membros da Cruz Vermelha e soldados espanhóis carregam um migrante que chegou nadando no enclave espanhol de Ceuta Foto: ANTONIO SEMPERE / AFP Cidadãos marroquinos bebem suco após cruzarem a cerca entre a fronteira hispano-marroquina, na praia de El Tarajal Foto: JON NAZCA / REUTERS Pular PUBLICIDADE Militares espanhóis atendem marroquino com sinais de hipotermia na praia de El Tarajal Foto: JON NAZCA / REUTERS Militares espanhóis cercam cidadãos marroquinos, depois que milhares de marroquinos nadaram pela fronteira hispano-marroquina Foto: JON NAZCA / REUTERS Cerca de um quinto dos cinco mil imigrantes que chegaram no enclave espanhol de Ceuta são menores de idade Foto: ANTONIO SEMPERE / AFP Marroquino é resgatado na praia de El Tarajal, perto da fronteira hispano-marroquina, em Ceuta Foto: JON NAZCA / REUTERS Militar espanhol ataca cidadão marroquino com porrete na praia de El Tarajal Foto: JON NAZCA / REUTERS Pular PUBLICIDADE Ministério do Interior anunciou o envio de 200 agentes da guarda civil e da polícia nacional para reforçar não apenas as áreas fronteiriças Foto: JON NAZCA / REUTERS Cidadão marroquino caminha de volta ao Marrocos, na praia de El Tarajal. Quase metade dos imigrantes foram devolvidos Foto: JON NAZCA / REUTERS Imigrantes marroquinos se reúnem na cidade de Fnideq, no norte, enquanto tentam cruzar a fronteira do Marrocos com o enclave espanhol de Ceuta, no norte da África Foto: FADEL SENNA / AFP O grupo de direitos humanos Anistia Internacional disse que as forças de segurança espanholas usaram violência, incluindo espancando imigrantes e lançando-os no mar. A Anistia também acusou o Marrocos de usar imigrantes como peões em sua disputa com a Espanha.

Migrantes entrevistados pela Reuters disseram que foram espancados pelas forças de segurança espanholas antes de serem enviados de volta ao Marrocos. Um jornalista da Reuters que acompanhou as chegadas a Ceuta na quarta-feira não viu nenhum espancamento nem pessoas sendo atiradas ao mar.

Muitos dos migrantes que ainda estavam em Ceuta eram crianças, alguns com apenas sete anos e outros sem família, afirmou a Ministra dos Direitos Sociais da Espanha, Ione Belarre.

— Muitos deles não sabiam as consequências de cruzar a fronteira. E muitos deles querem voltar — disse ela à emissora TVE.

Imagens da Reuters TV mostraram centenas de adolescentes em um depósito onde funcionários da Cruz Vermelha distribuíam comida e bebida.

PUBLICIDADE O ministro dos direitos humanos do Marrocos, El Mustapha Ramid, sugeriu na terça-feira que Rabat tinha justificativa para relaxar os controles de fronteira depois que o líder rebelde da Frente Polisário, Brahim Ghali, entrou na Espanha.

Crise humanitária : Número de imigrantes sem documentos que chegaram às Canárias aumentou mais de oito vezes em 2020

— O que esperava a Espanha do Marrocos, que vê seu vizinho hospedando o chefe de um grupo que pegou em armas contra o reino? — ele disse em um post no Facebook.

Madri disse que tomou uma decisão humanitária para permitir a entrada de Ghali, cujo movimento busca a independência do Saara Ocidental, comandado por marroquinos.

Em uma reviravolta adicional, a alta corte da Espanha convocou Ghali para comparecer em 1º de junho para uma audiência preliminar em um caso de crimes de guerra contra ele, mas ele se recusou a assinar os papéis, mostrou um documento do tribunal visto pela Reuters na quarta-feira.

O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do jornal mais lido do Brasil

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com