Iémen assiste ao regresso da violência, após fracasso nas negociações para renovar trégua

As populações de Taiz, Marib e Dhale foram das primeiras a perceber que a trégua tinha fracassado. «A noite passada os confrontos recomeçaram em diferentes frentes em redor da cidade e a maior parte dos residentes de Taiz ouviu-os», contou Abdulrahman Khalid ao jornal digital Middle East Eye. O falhanço das negociações para renovar a trégua entre as forças leais ao governo reconhecido internacionalmente no Iémen e as milícias houthis só foi anunciado na segunda-feira, mas muitos iemenitas souberam-no horas antes.

