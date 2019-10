Imbabura sin vías de acceso

Redacciòn IMBABURA

El cuarto día de paralización en Imbabura no bajó los ánimos. Decenas de personas continuaron con la paralización en las calles de las ciudades y las vías, como la Panamericana Norte y caminos de segundo y tercer orden. En Otavalo, el domingo mostró la misma tónica de ayer, con las actividades comerciales suspendidas prácticamente en toda la urbe y bloqueos en diferentes tramos de las carreteras, como Peguche, González Suárez, Selva Alegre, entre otros, impidiendo la conexión hacia Quito. En Antonio Ante y Cotacachi los negocios de todo tipo también fueron obligados a cerrar, en parte por pedido de los manifestantes y también para precautelar sus bienes. En sectores pertenecientes a estos dos cantones también se registraron cierre viales durante todo el domingo. Por otro lado, la capital imbabureña en la mañana concentró gente en redondeles y calles céntricas, pero con menos intensidad que el sábado. En la zona de El Olivo la protesta de transportistas se mantiene, al igual que en el puente conocido como ‘Los Molinos’, que conduce al norte.

Entornointeligente.com /

Redacciòn IMBABURA

El cuarto día de paralización en Imbabura no bajó los ánimos. Decenas de personas continuaron con la paralización en las calles de las ciudades y las vías, como la Panamericana Norte y caminos de segundo y tercer orden. En Otavalo, el domingo mostró la misma tónica de ayer, con las actividades comerciales suspendidas prácticamente en toda la urbe y bloqueos en diferentes tramos de las carreteras, como Peguche, González Suárez, Selva Alegre, entre otros, impidiendo la conexión hacia Quito. En Antonio Ante y Cotacachi los negocios de todo tipo también fueron obligados a cerrar, en parte por pedido de los manifestantes y también para precautelar sus bienes. En sectores pertenecientes a estos dos cantones también se registraron cierre viales durante todo el domingo. Por otro lado, la capital imbabureña en la mañana concentró gente en redondeles y calles céntricas, pero con menos intensidad que el sábado. En la zona de El Olivo la protesta de transportistas se mantiene, al igual que en el puente conocido como ‘Los Molinos’, que conduce al norte.

Tres parroquias protestan en La Esperanza

En la zona de La Esperanza, al sur de la capital imbabureña, tres parroquias indígenas bloquean la vía Ibarra – Zuleta – Cayambe. En el sector, cercano al cuartel militar, comuneros mantuvieron ayer cercos humanos y con materiales de todo tipo para impedir el paso de los carros. Durante los cuatro días que ya lleva la protesta, en este sitio se han registrado enfrentamientos entre ciudadanos y militares, quienes se mantienen también en el lugar. Tras un recorrido de un equipo de La Hora, se pudo conocer que son al menos 15 personas heridas tras estos hechos, de los cuales dos están de gravedad. Uno de los protestantes, de la comunidad de Rumipamba, mencionó que estos días de protesta han sido complejos. “Por defender nuestros derechos nos hemos enfrentado con los militares. Heridas hay alrededor de 15 personas y dos heridos con bala, que son moradores de estas zonas. Nos duele que nos ataquen como delincuentes”. “Nosotros creíamos que Lenín Moreno era humanitario, como decía, pero nos han reprimido y desconocemos lo que él ha planteado. La gente está en la lucha para afrontar la situación y eliminar esas leyes. Si no nos escucha tendremos que ir hasta Quito”, agregó. Ayer en la mañana, el vicealcalde de Ibarra, Marco Antonio Hadathy, llegó al lugar para intentar pedir una tregua y que puedan pasar tanqueros de combustible, pues la provincia está desabastecida de gasolina, afectando incluso a carros que se usan para el control de seguridad o ambulancias. Desde la dirigencia de la protesta se anunció que no se dará paso a ningún carro, salvo ambulancias que lleven pacientes, como ocurrió ayer a las 12:00, donde dos vehículos que transportaban enfermos pudieron avanzar, pero por un tramo alterno y con la compañía de algún comunero. “El vicealcalde quiere llegar a la sensibilidad de las personas que estamos aquí, pero nosotros queremos que la ciudadanía de Ibarra sienta la necesidad de levantarse en las calles. Aquí no daremos ni un paso atrás y vamos a mantenernos en la lucha”, dijo otro de los manifestantes. (VMWF)

LINK ORIGINAL: La Hora

Entornointeligente.com