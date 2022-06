Imagens mostram objetos encontrados em busca por indigenista e jornalista inglês no AM

Entornointeligente.com /

13/06/2022 18h20 Atualizado 13/06/2022

1 de 5 Pertences forma encontrados pelo Corpo de Bombeiros no domingo (12). — Foto: Divulgação Pertences forma encontrados pelo Corpo de Bombeiros no domingo (12). — Foto: Divulgação

Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram os objetos encontrados na área de buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Araújo Pereira no interior do Amazonas. Foram localizados uma mochila, um notebook , camisas, bermudas, calça, chinelos e botas na área onde são feitas as buscas. O material foi encontrado no domingo (12) e encaminhado para perícia, que irá analisar o material. Os dois estão desaparecidos desde o dia 5 de junho.

Na noite do domingo, a PF disse que os pertences encontrados no Vale do Javari são dos dois desaparecidos.

Fotos mostram objetos pessoais de Bruno e Dom encontrados próximos à Atalaia do Norte

Segundo a PF, foram encontrados, também um cartão de saúde em nome de Bruno Pereira, uma calça preta, um chinelo preto, um par de botas do indigenista. De Dom Phillips, foram achadosum par de botas e uma mochila com roupas.

Segundo a PF, foram encontrados:

um cartão de saúde em nome de Bruno Pereira; uma calça preta de Bruno; um chinelo preto de Bruno; um par de botas de Bruno; um par de botas de Dom Phillips; uma mochila de Dom contendo roupas pessoais.

2 de 5 Remédios encontrados que seriam de Burno Pereira e Dom Phillips — Foto: Divulgação/PF Remédios encontrados que seriam de Burno Pereira e Dom Phillips — Foto: Divulgação/PF

3 de 5 Um cartão de saúde em nome de Bruno Pereira também foi encontrado. — Foto: Divulgação/PF Um cartão de saúde em nome de Bruno Pereira também foi encontrado. — Foto: Divulgação/PF

A localização dos materiais foi divulgada pelo coordenador da equipe dos Bombeiros em Atalaia do Norte, Barbosa Amorim. Segundo ele, os itens foram encontrados próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento no crime, que segue preso no município .

Bolsonaro diz que indícios 'levam a crer que fizeram alguma maldade' com Bruno e Dom Vale do Javari: 2ª maior terra indígena do país tem histórico de assassinato de agente da Funai Quem é Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, preso durante as buscas

A mochila estava em uma área de igapó e estava amarrada em uma árvore. Igapó é uma região da Floresta Amazônica alagada pelos rios e com inúmeras árvores.

«[O material] foi encontrado próximo à casa dele [Amarildo], na comunidade de São Gabriel. A partir do local em que encontramos essas mochilas hoje, vamos dar continuidade nos mergulhos, principalmente nas árvores próximas, para certificar que não há nenhum outro material amarrado ali», disse o coordenador.

4 de 5 Objetos foram encontrados em mochila durante buscas no AM. — Foto: Divulgação/PF Objetos foram encontrados em mochila durante buscas no AM. — Foto: Divulgação/PF

5 de 5 Polícia Federal faz buscas pelo indigenista e pelo jornalista — Foto: Divulgação/PF Polícia Federal faz buscas pelo indigenista e pelo jornalista — Foto: Divulgação/PF

Embarcação encontrada

No domingo, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) também afirmou ter encontrado uma nova embarcação em área de busca pelos desaparecidos . Segundo a organização, a embarcação foi encontrada no sábado (11).

De acordo com o procurador jurídico da Univaja, Eliésio Marubo, a embarcação pode pertencer ao suspeito de envolvimento no desaparecimento dos dois.

Uma nota divulgada pela Univaja neste domingo (12), também diz que a informação sobre a propriedade da embarcação ainda precisa ser confirmada pelos responsáveis pelas investigações.

Impedimento nas buscas

A Univaja emitiu uma nota em resposta a manifestação feita pela Fundação Nacional do Índio (Funai), questionando a organização a respeito das buscas. Sobre o assunto, Marubo afirmou que o órgão não pode impedir indígenas de entrarem em suas terras.

«A Funai desconhece o papel dela quando ela tenta impedir o índio de entrar na sua própria terra. Antes de ser instituição nós somos indígenas. Nós pertencemos a essa região e estamos sendo impedidos de entrar em nossa própria terra. A nota explica sobre isso, sobre essa criminalização da Funai em relação a tentativa de criminalizar qualquer conduta que nossa organização tem realizado», explicou.

