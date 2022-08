Imagens mostram como Taiwan se prepara para a vida no subsolo perante ameaça da China

Entornointeligente.com /

Taiwan tem vindo a preparar abrigos antiaéreos em espaços subterrâneos, como parques de estacionamento, estações de metro e centros comerciais, à medida que aumentam os receios de um eventual ataque por parte da China.

A capital, Taipei, tem mais de 4600 abrigos com capacidade para acolher 12 milhões de pessoas, aproximadamente quatro vezes mais do que a sua população, de acordo com o diário britânico The Guardian .

Folhetos com instruções sobre o que fazer em caso de emergência ou guerra têm sido distribuídos e afixados pela rua e as autoridades têm vindo também a fazer simulacros e a dar formação de primeiros socorros em Taipei.

Simulação de ataque num parque de estacionamento, em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Um bar de karaoke por baixo de um prédio residencial em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Aviso para um abrigo antiaéreo com informações sobre o número máximo de pessoas que pode acolher num prédio em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Um folheto com ilustrações das Forças Armadas de Taiwan e do Exército de Libertação do Povo chinês ANN WANG/Reuters Massagista num centro comercial subterrâneo, em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Formação de primeiros socorros em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Militares posicionam-se para um exercício sobre como guiar os cidadãos em segurança em caso de ataque ANN WANG/Reuters Uma barbearia num centro comercial subterrâneo que será usado como abrigo antiaéreo em caso de ataque, em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Túnel subterrâneo que será usado como abrigo antiaéreo em caso de ataque, por baixo do Grand Hotel, em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Simulação de ataque num parque de estacionamento que poderá ser usado como abrigo antiaéreo, em Taipei ANN WANG/Reuters Formação de primeiros socorros em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Simulação da retirada de pessoas em caso de ataque, em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Clube de ténis de mesa num espaço subterrâneo que será usado como abrigo antiaéreo em caso de ataque ANN WANG/Reuters O exterior do Grand Hotel, cujos espaços subterrâneos serão usados como abrigos antiaéreos em caso de ataque, em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters Estação de metro subterrânea, em Taiwan ANN WANG/Reuters Praça subterrânea entre duas estações de metro, em Taiwan ANN WANG/Reuters Livraria num centro comercial subterrâneo, em Taipei, Taiwan ANN WANG/Reuters

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com