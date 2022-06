Entornointeligente.com /

Imagens de câmera de segurança mostram entrada e saída de suspeitos da morte de idosa e diarista em prédio no Flamengo Gravação mostra a entrada dos dois suspeitos no prédio por volta das 13h36, quando teriam sido autorizados a subir para o imóvel. Às 16h41, é possível vê-los deixando o edifício. Por Henrique Coelho, g1 Rio

11/06/2022 13h28 Atualizado 11/06/2022

Câmera de segurança mostra entrada e saída de suspeitos de morte de idosa e diarista

Imagens de câmeras de segurança da região do prédio onde uma idosa e a diarista que trabalhava no imóvel foram mortas mostram a aproximação dos dois suspeitos do crime no começo da tarde de quinta-feira (9). Eles ficaram cerca de três horas no apartamento. As imagens foram entregues para a Polícia Civil.

Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e Alice Fernandes da Silva, de 51 anos , foram mortas dentro do apartamento em um prédio de luxo no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Na tarde de sexta (10), Jonatan Correia Damasceno, um dos pintores que fizeram um trabalho no apartamento, foi preso na favela de Acari, na Zona Norte da cidade, por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

1 de 3 Imagem de câmera de segurança mostra saída dos suspeitos da morte de idosa e diarista às 16h41 — Foto: Reprodução Imagem de câmera de segurança mostra saída dos suspeitos da morte de idosa e diarista às 16h41 — Foto: Reprodução

Jonatan confessou o crime e contou que ele e William Oliveira Fonseca – o outro pintor -, ficaram no apartamento com as mulheres por cerca de três horas. Ele é procurado pela polícia.

A gravação mostra a entrada dos dois suspeitos no prédio por volta das 13h36, quando teriam sido autorizados a subir para o imóvel. Às 16h41, é possível vê-los deixando o edifício e caminhando em direção a estação de metrô. Um deles usa um casaco preto e outro uma roupa vermelha. As roupas são semelhantes as que os homens aparecem nas imagens da câmera de segurança do elevador do prédio.

2 de 3 Suspeitos no elevador do prédio — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Suspeitos no elevador do prédio — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

As imagens são de câmeras de alta resolução instaladas em prédios da região

Os corpos de Martha Maria e Alice foram encontrados no imóvel. Ambos tiveram o pescoço cortado e o da dona do imóvel estava carbonizado.

Ainda segundo a polícia, Jonatan foi ao banco e fez três saques de R$ 5 mil cada durante o período em que Wiliam manteve as mulheres reféns. Os cheques eram de Martha.

O filho de Alice a firmou que os dois pintores que fizeram um serviço no imóvel tentaram extorquir dinheiro da dona da casa.

A polícia busca William Oliveira Fonseca, que não foi encontrado pelos policiais. De acordo com os responsáveis pela investigação, os dois serão indiciados por três crimes: latrocínio, que é o roubo seguido de morte; extorsão e pelo incêndio no apartamento.

3 de 3 Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51, mortas em um incêndio no Flamengo — Foto: Reprodução/TV Globo Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes da Silva, de 51, mortas em um incêndio no Flamengo — Foto: Reprodução/TV Globo

