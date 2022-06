Ilustradora Nati Chuleta cuenta su infancia noventera en su nuevo libro

Entornointeligente.com /

«Yo no fui (pero sí)» recuerda los Blockbuster y las Sailor Moon. La autora firmará libros este viernes en la Feria Chilena del Libro de calle Huérfanos.

La ilustradora chilena Nati Chuleta cuenta su infancia noventera en su nuevo libro «Yo no fui (pero sí)» (Planeta).

Se trata de una serie de experiencias que se sienten colectivas: arrendar una película en el Blockbuster, andar en bici con rueditas, escuchar a todo volumen el cassette de Sailor Moon o recibir de regalo un Furby.

«Este libro de recopilación de cómics de historias divertidas de infancias un poquitín caóticas, en el que estuve trabajando ya tres años», contó la autora en redes sociales. «Estoy muy emocionada, de todos mis libros, creo que hasta ahora este es el que más me gusta».

La autora firmará libros este viernes en la Feria Chilena del Libro de calle Huérfanos 670, a las 18:00 horas.

La autora comparte en este nuevo libro un compendio de recuerdos propios y generacionales que prometen conectar a los lectores con su más tierna y divertida niñez.

En su libro, la artista invita a conocer a Natalia Simba, la carismática protagonista de estas viñetas ilustradas en amarillo y violeta, para acompañarla en un recorrido cargado de referencias pop y anécdotas en las que grandes y chicos se verán representados.

«Hola, me llamo Natalia Simba, nací el 24 de abril de 1993. Me gusta dibujar, escribir, dirigir obras de teatro y disfrazarme. La gente dice que soy muy sensible y dramático como algo malo, pero yo lo encuentro bueno. ¿De qué otra forma, si no, me convertiré en una diva?», señala la protagonista del libro en su presentación.

La artista, cuyo nombre real es Natalia Silva Perelman, nació el 24 de abril de 1993 y desde entonces dedica su vida a contar historias.

Es diseñadora gráfica y autora de No abuses de este libro, Mili la millennial, Femme Fatale, Buscando a Gordon y El amable libro de actividades . Además, ha ilustrado la saga de El mundo de Lulú de Josefa Araos y June García.

También es cantante, le gustan los juegos de mesa y disfrazarse.

