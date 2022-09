Iluminación en Centro Olímpico afectada por colapso de cable

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El ministro de Deportes, Francisco Camacho, expresó este lunes que la falta de iluminación que impera en algunas áreas del Centro Olímpico, se debe a la escasez de un determinado cable eléctrico que es «extremadamente difícil de conseguir».

Al participar en el acto de recibimiento de las Reinas del Caribe en el Palacio Nacional, Camacho dijo que «heredaron un caos en la energía eléctrica» en los espacios deportivos.

Agregó que en el Centro Olímpico colapsó un cable del cual no hay disponibilidad en el país y que se ha licitado en diferentes ocasiones.

«Colapsó un cable que en el país no lo hay; se ha licitado dos veces, no ha llegado y estamos a la espera que no los traigan de Estados Unidos para poder darles energía eléctrica a todas esas canchas», expresó refiriéndose a las canchas de tenis, unas de las áreas que hasta la fecha no tiene iluminación.

Camacho dijo que por los procesos que se deben de agotar en la ley de Compras y Contrataciones no han podido agilizar la adquisición del cable.

«No hemos podido hacer las cosas más rápidas… simplemente lo que dice la ley, licitar y esperar para colocar los cables. Ni siquiera Milton Morrison (director de Edesur) ha podido resolver el problema», añadió.

Indicó que el alambrado afectado está soterrado y que están contemplando instalar otros por vía área en lo que el cable llega al país debido a que es «extremadamente difícil» conseguirlo.

Por La Redacción Fuente: Laura Castillo LD APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE Si llegaste hasta acá… es porque te interesa la información rigurosa más allá del bombardeo informativo cotidiano.

Sin embargo, las noticias están bajo amenaza.

Hoy el sector comunicación enfrenta un desafío existencial sin precedentes: los ingresos publicitarios siguen cayendo estrepitosamente. Necesitamos de su ayuda.

Por años Extra Digital ha mantenido su libertad editorial siendo testigos de la desintegración de otros medios, el auge de informaciones erróneas, la competencia tecnológica y el ablandamiento de voces independientes.

La independencia significa para Extra Digital establecer su propia agenda y criterio informativo: libre de prejuicios comerciales y político, si como tampoco estar influenciados por propietarios o accionistas multimillonarios.

Su apoyo financiero significa que podremos seguir ofreciendo un periodismo de calidad y abierto.

Cada contribución cuenta, grande o pequeña, para nosotros es muy valiosa.

Apoya a Extra Digital y al Grupo Informativo Dominicano, SRL. , depositando desde RD$200.00, solo le llevará un minuto. Muchas gracias.

Cuentas: Grupo Informativo Dominicano, SRL. Banreservas: No. 8100005298 Scotiabank: No. 77575885

LINK ORIGINAL: Extradigital

Entornointeligente.com