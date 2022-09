Illanes: «Cuando Pochi (Chávez) esté recuperado lo tomaremos en cuenta»

Entornointeligente.com /

El director técnico de Wilstermann, Alberto Illanes, aseguró que el volante argentino Cristian «Pochi» Chávez será tomado en cuenta cuando se recupere y le den el alta médica.

«El jugador tiene que cumplir los procesos de recuperación y cuando esté recuperado lo tenemos que tomar en cuenta, esa es la decisión dirigencial. En lo que nos concierne cuando veamos que está involucrado en el trabajo normal con el equipo él (Chávez) tendrá la posibilidad de jugar. Yo también quiero verlo jugar», aseguró el estratega aviador.

Según explicó ayer Illanes, el volante argentino estaba en planes de ser parte del equipo que enfrentaría a Universitario de Vinto, pero el día en el que se definió quiénes serían parte del once titular y quiénes ocuparían la banca Chávez se lesionó.

«El jugador previo al partido ante Universitario de Vinto, diría que estaba hasta en un 100% de estar dentro las alternativas, pero, lamentablemente, el jueves tiene una lesión y deja de entrenar hasta el domingo. Ahora está en camino a recuperarse y seguramente la próxima semana ya va a pasar con nosotros, ahí ya veríamos de tomarlo en cuenta», aseguró Illanes.

El director técnico reconoció que aceleraron los procesos de recuperación para que algunos jugadores pedidos por la hinchada vuelvan a las canchas, como es el caso del delantero colombiano Humberto Osorio e incluso de Cristian Chávez, quienes se lesionaron en el intento.

«Nuestra conducta es trabajar con todos los jugadores, lograr que todos estén a disposición nuestra. Asumo que hemos acelerado los tiempos de este (Chávez) y otros jugadores como Osorio, a quien hemos hecho jugar, él pudo entrar, pero en ese partido después de unos 15 minutos presenta una lesión y por eso no respondió en el partido. Eso es saltar los procesos de recuperación y eso es responsabilidad primero de la parte médica, fisioterapia y también mía de haber puesto a un jugador que todavía no estaba al 100%», dijo.

Por esta razón, el estratega determinó que no volverá a poner a un jugador que no esté totalmente recuperado.

«Ahora con Pochi es como empezar otra vez desde cero en la parte que me corresponde, porque él tiene que pasar nuevamente por los estudios, fisioterapia, recuperación física donde está ahora trabajando diferenciado, para que nos lo pasen con un alta médica y nosotros ya no nos equivoquemos y nuevamente pongamos a un jugador que no está al 100%», dijo.

Con ese panorama, es un hecho que Cristian Chávez no será de la partida este viernes cuando Wilstermann visite a Guabirá en el reinicio del Clausura.

Serginho en duda para el viernes

Es muy poco probable que Serginho sea parte de la delegación que visitará a Guabirá este viernes (20:00), ya que recién estos días empezó su trabajo de recuperación física.

«A Serginho le hicieron una férula, lo inmovilizaron, el jugador cumplió los días adecuados, pasó por fisioterapia, ahora ya está trabajando en la parte física en la recuperación de la fuerza, seguramente en un par de días más ya podrá regresar a los entrenamientos normales, bajo un informe de la parte médica, estamos esperando eso», aseguró Illanes.

El estratega entre tanto trabaja en algunas alternativas para reemplazar a Serginho en el extremo izquierdo.

Jugadores buscarán reunirse con la dirigencia para tratar los sueldos adeudados

