Ilha dos Porcos, um paraíso brasileiro que vai a leilão. Base: 4,5 milhões de euros

Sonhemos. Sentados na areia, contemplamos o sol a descer lentamente no horizonte. Só a natureza canta, nada mais. Atrás de nós, os sussurros das árvores que abanam ao vento e os animais que se adivinham; à frente, as ondas que rebentam aos nossos pés, movendo ligeiramente o barquinho que nos trouxe até esta ilha. Deserta e afastada do mundo.

O que vale é que se o homem sonha, a obra nasce, já dizia Pessoa. É que, se estiver entre os contemplados com uma carteira suficientemente bem recheada, esta ilha aparentemente idílica pode ser sua.

Chama-se Ilha dos Porcos (também é conhecida por Ilha dos Porcos Pequena ou ainda Ilha da Almada) e faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar, em Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. Será leiloada a 2 de Setembro, podendo as propostas ser enviadas já a partir do dia 30 de Agosto. O valor mínimo é de 23 milhões de reais (cerca de 4,5 milhões de euros).

Grande parte da sua área de 188 mil metros quadrados é ocupada por uma densa floresta protegida, mas a ilha inclui umas dez praias, uma delas com acesso exclusivo, segundo o diário O Globo . E, se não gostar de dormir ao relento a ver as estrelas no céu, tem a alternativa de se refastelar numa mansão, construída na década de 1990, que conta com nove suítes ao todo e uma sala de estar com seis divisões. Na área exterior existe uma piscina circular com vista para a paisagem desta zona de Ubatuba, repleta de colinas cobertas por floresta tropical. E mar, muito mar.

Na plataforma brasileira Mega Leilões , onde decorrerá a disputa pela ilha, o terreno é apresentado como «uma ilha e suas benfeitorias, bem como uma residência de alto padrão e imóveis de apoio no interior da ilha».

Até agora, a Ilha dos Porcos tem sido alvo de visitas turísticas, tal como várias outras ilhas em Ubatuba, explica ao PÚBLICO, numa resposta por escrito, Deyves Martins, do serviço de passeios de barco Ubatuba Guide . «A ilha faz parte de diversos roteiros, portanto é bem visitada» , sobretudo por turistas e não tanto por moradores, sublinha, acrescentando que a duração da viagem de barco varia de acordo com o local de saída e o tipo de embarcação». Geralmente partem da Praia da Almada, que está a pouco mais de 2 km de distância.

Foto Mega Leilões Uma vez que pertence à União Federal, via​ Marinha do Brasil , teoricamente a ilha está apenas a ser cedida, tratando-se de um contrato de concessão em que o novo proprietário ficará encarregado de explorar o terreno. Este será obrigado a devolvê-la em caso de incumprimento do contrato ou se o espaço for necessário como no caso de um contexto de guerra. Erguida à porta da mansão, uma imponente âncora assinala esta ligação à base naval.

A região de Ubatuba é um dos quinze municípios de São Paulo considerados estâncias balneares e pertence ao Parque Estadual da Serra do Mar, que tem cerca de 332 mil hectares ao todo e cobre a maior área de mata atlântica do Brasil. A Ilha dos Porcos é apenas uma das múltiplas ilhas e das cerca de cem praias distribuídas pelo litoral de Ubatuba.

Se a ilha não for arrematada – como aconteceu em 2015, quando foi leiloada no valor de 25 milhões reais (cerca de 5 milhões de euros) sem sucesso -, haverá uma segunda volta no dia 23 de Setembro, com um preço de base mais baixo, de cerca de 2 milhões de euros. A oportunidade de ser dono de um pequeno paraíso está à distância de um clique.

