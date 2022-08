IL volta ao Algarve para a sua rentrée com a festa «A’gosto da Liberdade»

Entornointeligente.com /

A rentrée política da Iniciativa Liberal (IL) realiza-se dia 12 na Praia da Rocha, no Algarve, com a segunda edição da festa «A'gosto da Liberdade» que tem como lema este ano «Libertar Portugal do Bloco Central».

De acordo com o comunicado enviado às redacções, esta será uma festa «com animação musical e gastronomia portuguesa», estando previsto o discurso do presidente e deputado da IL, João Cotrim Figueiredo, que marcará a rentrée política dos liberais.

De novo no Algarve, a segunda edição da iniciativa «A'gosto da Liberdade» decorre desta vez na Praia da Rocha, em Portimão, sendo o foco do partido para este ano «Libertar Portugal do Bloco Central».

«Um país parado perante o caos que assola os serviços públicos e falha aos portugueses. Portugal tem de ter um futuro. Temos de sair da camisa-de-forças do bloco central de interesses. Temos de acabar com os arranjinhos entre PS e PSD. A Iniciativa Liberal luta para quebrar esta hegemonia estatista e criar uma verdadeira alternativa para Portugal», afirma João Cotrim Figueiredo, citado no mesmo comunicado.

O ano passado, os liberais realizaram pela primeira vez esta festa, na altura sobre o mote «É preciso voltar a viver», considerando então que apesar dos outros partidos estarem a «abandonar a sua rentrée política» devido à pandemia, a IL defendia que a vida tinha de continuar.

«A'gosto da Liberdade» é assim a iniciativa que marca a reabertura do ano político dos liberais.

