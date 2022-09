Il Toro vince e vola in alto, col Lecce basta Vlasic

Entornointeligente.com /

TORINO. – Tre su tre, il Toro batte anche la terza neopromossa e si riscatta dopo la sconfitta di Bergamo: i granata superano il Lecce 1-0 con un gol di Vlasic e salgono a dieci punti in classifica dopo cinque giornate.

La rete del croato nel finale di primo tempo lancia la squadra di Juric al quarto posto insieme a Udinese e Roma, l’Olimpico Grande Torino fa festa per il sorpasso alle big Inter e Juventus. L’emergenza colpisce anche lo stesso Juric, il tecnico non siede in panchina: il croato è messo fuori uso da una polmonite, al suo posto c’è il vice Paro.

In campo, invece, oltre alle assenze annunciate di Singo, Ricci e Miranchuk, non si vede nemmeno Linetty, così il clase 2004 Ilkhan fa il suo esordio al fianco di Lukic. Lazaro la spunta su Aina, Pellegri vince il ballottaggio con Sanabria e Radonjic torna titolare con Vlasic sulla trequarti, mentre in difesa Schuurs rileva Buongiorno e si mette in mezzo a Djidji e Rodriguez. Baroni, invece, è senza Strefezza, così insieme a Ceesay schiera i «folletti» Di Francesco e Banda, con Hjulmand a guidare la mediana completata da Gonzalez e Bistrovic.

I granata si fanno vedere con Pellegri, i salentini rispondono con Banda, la sfida del Grande Torino però fatica ad entrare nel vivo: il Lecce punta sulle ripartenze dei suoi esterni, i padroni di casa non riescono a trovare spazi.

E al 28′ rischiano su corner, quando Tuia anticipa tutti ma trova la risposta attenta di Milinkovic-Savic. Radonjic si fa vedere per la prima volta al 39′ con una bella azione personale conclusa con un tiro alto, un minuto ecco il vantaggio con la firma dell’altro acquisto dell’estate: Vlasic vede un buco nella difesa del Lecce e si infila, Vojvoda lo serve con i tempi giusti e il diagonale dell’ex West Ham supera Falcone per l’1-0.

Nel Lecce entra Oudin per Di Francesco, il francese si fa subito pericoloso ma Rodriguez chiude in corner deviando la conclusione. Baroni rivoluziona poi l’attacco con Listkowski e Colombo, Paro sostituisce Schuurs (ghiaccio sulla caviglia destra) e Ilkhan con Buongiorno e Linetty. I cambi, però, non scuotono i salentini e Milinkovic-Savic non rischia praticamente nulla, l’occasione migliore è sui piedi di Vojvoda ma Falcone respinge con i piedi.

Il Toro trova la prima vittoria casalinga e si presenterà a San Siro davanti all’Inter, per Baroni è ancora rimandato l’appuntamento con il primo successo e la serie positiva si ferma a due pareggi: i giallorossi dovranno cambiare marcia, prima della sosta affronteranno Monza e Salernitana in due scontri salvezza.

