IL propõe fim do limite de vagas para estudantes internacionais no ensino superior privado

A Iniciativa Liberal entrega nesta terça-feira um pacote de três diplomas sobre ensino superior, com especial enfoque para um projecto de lei que propõe acabar com o limite para a fixação de vagas para estudantes internacionais em estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo que é de 30% para o próximo ano lectivo – o mesmo valor foi fixado para o ensino superior público. Há ainda dois projectos de resolução sobre o financiamento do ensino superior que recomendam ao Governo a revisão do modelo e a avaliação do regime jurídico das instituições.

