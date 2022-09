Il PD è il partito più votato dagli elettori in Spagna

Entornointeligente.com /

MADRID — È il Partito Democratico la forza politica più votata dagli elettori italiani in Spagna: la formazione del centro-sinistra ha ottenuto il 28,79% dei voti alla Camera — per la quale erano canditate, separatamente, le liste alleate in Italia Sinistra Italiana-Verdi e +Europa — e il 42,33% al Senato, secondo il portale web ufficiale Eligendo. Seconda posizione per la coalizione Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia (27,58% alla Camera e 28,04% al Senato), in crescita di circa sei punti rispetto alle elezioni del 2018. Perde posizioni, invece, il Movimento 5Stelle, che un lustro fa fu prima forza, attestandosi sul 29% di media, mentre questa volta ha raccolto il 14% al Senato e l’11,5% alla Camera. In calo anche l’affluenza: dal 24,47% del 2018 al 21,92% del 2022. Nel frattempo, gli aventi diritto sono passati da 131.000 a 177.000 circa.

In tutto, gli elettori che hanno votato dalla Spagna hanno contribuito — in quanto iscritti alla ripartizione europea della Circoscrizione Estera — all’elezione di 3 deputati e un senatore, su un totale di 8 deputati e 4 senatori assegnati alla comunità italiana all’estero in generale: sette sono andati al PD (quattro deputati e tre senatori), due al centro-destra (due deputati), uno al Movimento 5 stelle (un deputato), due al Movimento Associativo Italiani all’Estero MAIE (un deputato e un senatore). Nessuno degli eletti è residente nel Paese iberico.

Va tenuto in conto che gli italiani in Spagna, così come gli altri connazionali residenti all’estero, non hanno votato secondo la legge elettorale in vigore in Italia, che combina sistema proporzionale e sistema maggioritario, bensì secondo una norma specifica. Motivo per cui alcuni dei partiti uniti in coalizione in territorio nazionale apparivano, invece, separatamente sulla scheda elettorale estera: è il caso, appunto, di PD (che nel 2018 prese in Spagna il 22% in entrambe le Camere), Sinistra Italiana-Verdi, +Europa e Impegno Civico con Di Maio.

Tale premessa può aiutare a spiegare la differenza di risultato ottenuto dal PD in Spagna nei due rami del Parlamento: alla Camera, infatti, il 13,04% dei voti è andato a Sinistra Italiana-Verdi e il 7,19% è andato a +Europa, mentre l’1,4% a Impegno Civico. Al Senato, dove la lista Sinistra Italiana-Verdi e +Europa non erano presenti tra quelle votabili, il risultato raccolto dal PD si è alzato di circa 13 punti, mentre quello del 5Stelle di oltre 2,5 e quello di Impegno Civico di oltre 0,7 punti.

Tra gli altri partiti candidati anche in Spagna, c’è poi da segnalare il risultato ottenuto dal cosiddetto Terzo Polo, formato dai partiti Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi: alla Camera la lista ha raccolto il 7,45%, mentre al Senato il 9%. Il Movimento delle Libertà ha raccolto il 3,07% alla Camera e il 4,33% al Senato.

F. R. / Redazione Madrid

