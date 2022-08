Entornointeligente.com /

https://voce.com.ve/wp-content/uploads/2022/08/Audio-Vaiolo-01-08.mp3

Il Ministero della Salute ha segnalato il secondo decesso in Spagna per il vaiolo delle scimmie, una malattia che ha già 4.298 casi confermati nel Paese, secondo i dati della Rete nazionale di sorveglianza epidemiologica (RENAVE).

In entrambi i casi le vittime sono giovani, come riferito dalle comunità autonome al Centro per il Coordinamento delle Allerte e delle Emergenze Sanitarie (CCAES)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com