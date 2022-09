Il giorno di AstroSamantha, comanda la stazione spaziale

Entornointeligente.com /

ROMA. – Domani l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea a prendere il comando della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). La cerimonia del passaggio di consegne dall’attuale comandante, il russo Oleg Artemyev che rienterà a Terra il 29 settembre, è in programma domani alle 15:35 ora italiana. AstroSam resterà al comando fino a poco dopo l’arrivo del nuovo equipaggio con la Crew 5 sul cui lancio previsto per il 3 ottobre pesa l’incognita maltempo dovuta all’arrivo dell’uragano Ian in Florida.

«Anche se per un breve periodo – ha detto all’ANSA il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia – è importante che l’astronauta abbia questo riconoscimento, sia nel ruolo che è chiamata a svolgere, sia per la capacità di gestione sull’intero equipaggio». A bordo della Iss da fine aprile l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea è stata in questi mesi al comando del segmento occidentale della Iss, chiamato United States Orbital Segment (Usos), e da domani riceverà il comando dell’intera Stazione.

La cerimonia di consegna, simboleggiata dalla consegna di una campanella d’ottone da parte dell’attuale comandante Artemyev che il 29 settembre lascerà la Iss per tornare a Terra con una capsula Soyuz, è prevista alle 15:35 ora italiana e sarà visibile in diretta streaming sul canale Scienza e Tecnica di ANSA.

AstroSamantha avrà il comando della Iss solo per pochi giorni perché presto terminerà la sua missione, non c’è ancora una data certa ma «il suo rientro è previsto nell’inizio seconda decina di ottobre», ha spiegato Saccoccia. A dare il cambio alla Cristoforetti e al resto della Crew 4 in orbita da aprile con lei sarà la Crew 5 con 4 astronauti a bordo e il cui lancio dal Kennedy Space Center in Florida è programmato per il 3 ottobre.

Ma sul lancio della Crew 5, a bordo di una capsula Crew Dragon spinta da un razzo Falcon 9, pesa l’incognita maltempo dovuta all’imminente passaggio dell’uragano Ian che potrebbe ipoteticamente far slittare il lancio di uno o due giorni.

(di Leonardo De Cosmo/ANSA)

