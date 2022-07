Entornointeligente.com /

A Iniciativa Liberal (IL) e o Bloco de Esquerda (BE) pediram nesta sexta-feira explicações ao Governo sobre a acumulação de subsídio de desemprego com actividade não remunerada , a forma como os centros de emprego aplicam a lei e o eventual «comportamento abusivo» da actual presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Maria Adelaide Franco, no período em que esteve desempregada.

LINK ORIGINAL: Publico

