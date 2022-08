Il carrello della spesa schizza a piú 9,4 a luglio

Entornointeligente.com /

ROMA. – Non si ferma la corsa dell’inflazione in Italia: a luglio 2022 nel largo consumo confezionato, overo il settore di mercato che comprende tutti i beni di consumo primario e i prodotti confezionati dall’industria, sale quasi a sfiorare la doppia cifra, attestandosi al +9,4%.

Ma nonostante l’escalation del caro prezzi la maggior parte degli italiani non sembra ancora adottare strategie di risparmio: infatti la riduzione del mix del carrello della spesa è pari solo allo 0,1% rispetto a giugno 2022.

La fotografia è quella scattata dalla NielsenIQ nell’analisi «Lo stato del Largo Consumo in Italia» sullo scenario mensile dei consumi e delle abitudini di acquisto delle famiglie italiane nella Grande Distribuzione Organizzata.

Secondo la ricerca, il mese di luglio 2022 registra un fatturato della distribuzione totale in Italia pari a 9,5 miliardi euro, con un trend positivo del +10,4% rispetto all’andamento dello stesso periodo dell’anno scorso.

«I dati raccolti evidenziano ancora la scarsa propensione degli italiani al risparmio, nonostante il tasso d’inflazione sia in rapida ascesa con un valore quasi a doppia cifra. Infatti, ciò è dimostrato dalla crescita omogenea dei volumi complessivi dei diversi canali di distribuzione del largo consumo», commenta Luca De Nard, amministratore delegato di NielsenIQ Italia: «Tuttavia prevediamo un autunno molto critico, data la continua corsa dei prezzi causata dall’aumento del costo di energia e delle materie prime che porterà l’inflazione a pesare ancor di più sul bilancio delle famiglie italiane. Pertanto – aggiunge – nell’ultima parte dell’anno i consumi potrebbero variare sensibilmente». Il dato che sorprende è la variazione minima dell’impatto dell’inflazione sulla scelta di prodotti che gli italiani inseriscono nel carrello e la preferenza del canale di acquisto, che a luglio si è concretizzata in una riduzione minima, pari allo 0,1% del mix, portando la variazione reale dei prezzi al +9,3%. Dato ulteriormente in risalita di 2 punti percentuali rispetto a giugno, che già segnalava un +7,3% verso il mese precedente.

Per il mese di luglio 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’indagine evidenzia l’aumento del fatturato di Discount (+11,9%), seguito da Supermercati (+10,8%), Specialisti Casa&Persona (+9,9%) e Liberi Servizi (+7,3%).

La vendita dei prodotti in promozione si è attesta su un livello più basso rispetto allo stesso periodo del 2021 (21,7%, -2,7 punti percentuali) e il consumo di prodotti a marchio del distributore a luglio 2022 resta invariato rispetto al mese scorso, pari al 21,2% del largo consumo confezionato nel perimetro Iper, Super e Liberi Servizi (ovvero i supermercati di metratura minore) attestandosi al 29,8% sul totale Italia inclusi i Discount.

Ma cosa mettono gli italiani nel carrello della spesa? Cresce l’acquisto dei prodotti dedicati agli Animali Domestici (14,6%) e Freddo (+15,1%). Le categorie più dinamiche sono state Pane & Pasticceria & Pasta (+17,1%), mentre continua la diminuzione della Pescheria (-5,2%). L’andamento dei prodotti confezionati, resta in aumento a valore del +10,1% (-0,7% a volume).

Su tutto il territorio nazionale, l’area merceologica del grocery, registra un incremento a valore sul mese di luglio pari al +11% (+1,6% a volume). A livello di prodotto guidano la classifica dei Top10 di NielsenIQ il dessert fresco, l’olio di semi di girasole e l’acqua gassata.

(di Valentina Accardo/ANSA).

