Ikram Fares Arabi: ‘La mujer musulmana tiene muchos derechos’

La abogada y escritora Ikram Fares Arabi Erick Marciscano | La Estrella de Panamá Ikram Fares Arabi es una mujer destacada dentro de la comunidad musulmana panameña, por sus aportes y una exitosa carrera profesional: es abogada y miembro de la comisión de Derecho Constitucional del Colegio Nacional de Abogados. Pero detrás de estos logros, el camino fue pedregoso para Ikram. Desde niña tuvo una infancia dolorosa, ya que sufrió de bullying sistemáticamente por parte de sus compañeros de escuela. La jurista colonense narra este episodio durante una entrevista para MIA Voces Activas. En esta entrevista comenta que a pesar de lo triste que fue ese periodo escolar, actualmente considera que esas «lecciones» se las «envió Dios» «para ver la vida desde otra perspectiva».

Ikram se sintió vinculada a los derechos humanos a raíz de aquellas vivencias de la etapa escolar, por eso estudió derecho y se especializó en el área procesal. Además, ha publicado su primera pieza literaria: Mujer, joya del islam, un libro que aborda los derechos que tienen las mujeres musulmanas dentro de esta religión. La idea de escribir esta pieza literaria surgió a raíz del comentario de un profesor universitario: «El islam es una religión machista en donde las mujeres no tienen derechos», dijo el catedrático. Esto generó incomodidad en Ikram, pero más allá de quedar en una molestia, la joven musulmana evidenció a través de Mujer, joya del islam que las mujeres musulmanas son importantes, tienen derechos y poseen un rol fundamental dentro del islam. «Para conocer más sobre el islam, hay que irse a la fuente, leer el Corán», recomienda Fares, y sobre todo verificar las fuentes de información.

¿Quién es Ikram Fares Arabi?

Una mujer con familia musulmana; dentro de mi hogar se establecieron las costumbres árabes y se profesó la religión islámica, y hago esta aclaración porque muchas veces piensan que ser árabe es sinónimo de ser musulmán, sin embargo, son dos cosas distintas. Una cosa es nacer en la península arábiga y otra es pertenecer a la religión musulmana. Entonces, dentro de mi familia se practica la religión islámica y se mantienen las costumbres árabes. Estudié en un colegio que se llamaba en aquel entonces Academia Árabe Bilingüe Panameña, y hoy se llama Academia Internacional Árabe Panameña. Yo creo que esto fue crucial en mi vida porque no viví momentos muy agradables, fui víctima de bullying . Mi pilar fue mi mamá porque cada vez que llegaba llorando a la casa, mi mamá me decía: ‘Tú vas a seguir adelante, y todo el mundo te va admirar’ (sonríe). Las palabras de mi mamá se mantuvieron en mí, y hoy le doy las gracias por haberme motivado y no haberme dejado caer en un hueco. La psicología en aquella época no era vista como algo normal y hoy incentivo mucho a las personas a que acuden a un psicólogo si no están bien. En aquel entonces asistir a un psicólogo era un tabú; yo creo que eso fue fundamental para la crianza cuando yo era niña, porque a pesar de que fue un momento negativo, supe transformarlo en una forma positiva porque me volví más prudente al hablar, conocí la fuerza que tiene una palabra; una palabra puede lastimar y también puede enseñar.

El libro ‘Mujer, joya del islam’ de la autora colonense Erick Marciscano | La Estrella de Panamá ¿Por qué le hacían ‘bullying’?

Por varias cosas: por mi forma de hablar, porque sufría de una condición de escoliosis… ya la gente sabía que Ikram era la niña que molestaban en cuarto grado, quinto grado. Una vez que llegué a la secundaria, los que me molestaban se convirtieron en mis buenos amigos. Yo creo que de pronto son lecciones que Dios quiso mandarme, para ver desde otra perspectiva lo que puede ser la vida.

¿El interés por la abogacía nació desde que era niña?

El punto inicial de estudiar abogacía fue eso, siempre me gustaban los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de la mujer; ese fue el punto inicial para estudiar la carrera. Yo sabía que esa era la carrera que quería estudiar porque a mí no me gusta la injusticia. En tercer año yo supe que quería estudiarlo.

Actualmente es parte de la Comisión Nacional de Derecho Constitucional del Colegio Nacional de Abogados, ¿por qué es tan importante esta instancia?

La Constitución (de Panamá) debe ser conocida por todos los panameños, es fundamental, es nuestra base para todo. Dentro de la Constitución encontramos diferentes elementos de gran importancia, derechos fundamentales, libertad de culto, etc. Todos estos elementos son importantes y de alguna manera están relacionados con los derechos humanos.

¿Qué elementos hacen falta en nuestra Constitución?

Siento que la Constitución de Panamá es completa, sin embargo, las sociedades se han modernizado, y siento que en algunos aspectos se pudiese mejorar.

De la abogacía al mundo de la literatura, ¿cómo nació la idea de ‘Mujer, joya del islam’?

Mujer, joya del islam nace del concepto que muchas personas no conocen sobre la mujer musulmana, sin embargo, cuando uno lee el sagrado Corán, uno se da cuenta de que la mujer musulmana tiene muchos derechos, estos derechos los conozco desde mi infancia, sin embargo, cuando llegué a la universidad me percaté de que muchas personas pensaban que las mujeres musulmanas no estudiaban o que una mujer musulmana era una mujer oprimida; pero sinceramente nunca me sentí juzgada por mi entorno social. Solamente fue una ocasión la que me generó incomodidad, y fue cuando un profesor en la universidad que se refirió al islam en una forma despectiva y dijo que: el islam es una religión machista en donde las mujeres no tienen derechos. Creo que ese momento amargo de aquel entonces me transformó; las cosas negativas las transformo en positivas. Un profesor me motivó a escribir este libro, yo tenía otro profesor que se llamaba Laurentino Díaz, él supo de aquel acontecimiento y fue él quien me motivó a escribir sobre el libro. Ese era un tema que no se desarrollaba bien en los libros ni en la universidad. El profesor que se refería de una manera negativa no tenía claro el concepto entre lo que es cultura y lo que es religión, ahí nace el libro, de mi tesis universitaria.

¿Cómo podemos derribar esos mitos a través de las redes sociales?

Los medios de comunicación son un arma de doble filo, hay que saber dónde leer las noticias, saber si las fuentes son veraces, pero yo digo que la forma correcta de aprender sobre algo es ir a la fuente real, y la forma correcta para aprender el islam es leer el Corán. Si una persona no tiene tiempo para leerlo puede asistir a una mezquita y consultar con las personas conocedoras del tema. Sin embargo, en las redes sociales no logran distinguir entre lo que es cultura y lo que es religión. Presumen que lo que se vive en un determinado lugar del mundo es lo que se representa a toda la población islámica, pero se debe indagar a profundidad e investigar. Y eso lo digo porque al momento de publicar mi libro me encontré con un folleto redactado por una psicóloga panameña que habla del tema; al leer ví que la persona no sabe diferenciar entre cultura y religión, y la mayoría de las cosas estaban redactadas como si fuesen de la religión, eso lo pueden leer estudiantes, profesores y van a pensar que lo que está redactado por una psicóloga es lo correcto, sin embargo, no lo es.

¿Puede aclararnos la diferencia entre lo cultural y lo religioso?

«Es importante que una mujer musulmana sepa sus derechos, sus obligaciones, sepa cuáles son los diferentes elementos que se establecen en el Corán, el porqué de esas cosas. Cuando una mujer conoce sus derechos, se empodera» Lo cultural es lo representativo de un país en específico, por ejemplo, hay personas, a pesar de que aquí todos somos latinos, tú vas a Colombia y tienen costumbres totalmente distintas a las de nosotros; lo mismo sucede en la península de Arabia, cada país tiene costumbres totalmente distintas, a pesar de que pertenecen a la península, creo que lo cultural es lo representativo a cada país y cada ciudad; sin embargo, lo religioso no es determinado por un área específica; aquí hay una población musulmana.

¿Cómo empoderar a la mujer musulmana?

Dándole sus derechos, eso es lo importante, que una mujer musulmana sepa sus derechos, sus obligaciones, sepa cuáles son los diferentes elementos que se establecen del Corán, el porqué de esas cosas. Cuando una mujer conoce sus derechos, se empodera.

¿Qué aporte ha dado la comunidad musulmana a nuestro país?

No solamente la comunidad islámica, el crisol de razas de este país es maravilloso. Aquí la convivencia es armónica, es algo que se puede resaltar de Panamá y yo creo que este es un tema fundamental porque encontramos mujeres afrodescendientes, encontramos personas procedentes de Europa, ese es el mejor aporte que no solamente ha dado la comunidad islámica, que podamos convivir armónicamente.

Ikram es colonense, ¿qué es lo que más le gusta de la provincia de Colón?

Me la pusiste difícil… me gusta todo, me gusta la tranquilidad de Colón, y sé que en Colón raras veces hay tranques como se ve en la ciudad. En Colón vas a una playa maravillosa; el colonense es muy amable, muy bueno, yo siento que le dieron un hogar a mis papás cuando decidieron migrar… Colón me dio un lugar donde estudiar, es una provincia que le ha dado mucho trabajo a muchas personas que conozco, me siento agradecida y afortunada de haber nacido en la provincia de Colón.

Todas las provincias enfrentan retos, ¿qué reto principal tiene Colón y cómo podemos superarlo?

Yo creo que es el estereotipo, ese es el reto principal que hemos tenido todos los colonenses, el reto de derribar esos estereotipos que nos han marcado. En Colón las personas son trabajadoras, pero hay quienes asumen que son sinónimo de delincuencia, sinónimo de que no les gusta trabajar. Si uno se pone a investigar, si uno entra en la provincia, el ciudadano es trabajador, el colonense es honrado… que haya excepciones en la regla, pues eso existe en Colón y en todos lados, en todo el mundo. El colonense es muy cálido.

Es de origen libanés, ¿qué lugares deben visitar los lectores?

Yo les diría que vayan al área en donde queda el pueblo de mis padres, el Bekka, está a una hora de Beirut, aunque hay muchos lugares en Líbano, está Baalbak , está Trípoli. Y desafortunadamente la situación política que se vive en Líbano es un poco triste, porque el pueblo lucha para seguir adelante, pero los políticos que han surgido dentro del país no han sabido manejar todo relacionado a la política del mismo.

Me gustaría que nos compartiera algún versículo especial del Corán.

Me gustan muchos versículos y muchos Hadices del profeta. Hay un versículo que empieza con la palabra ‘Lee’: ‘Lee en el nombre de Allah…’. Leer genera conocimiento y la búsqueda del conocimiento es de una obligación para todo musulmán, como lo decía el profeta en uno de sus hadices.

¿Qué consejo le daría a cualquier mujer que atraviesa por una situación difícil?

Que no se rinda, a veces es muy difícil decir eso cuando uno está en la adversidad, pero hay luchas que uno puede superar. Si necesitan ayuda, búsquenla, no está de más hacer eso; si necesitan ayuda psicológica háganlo, soy fiel creyente de que la psicología es fundamental.

¿Qué representa la familia para Ikram?

La familia lo es todo. Mi mamá y mi papá han sido fundamentales para todo este progreso que he logrado. La vida fue muy buena. Dios ha sido muy maravilloso al regalarme a mis padres, mis hermanos, mi hermana, ella me ayudó demasiado, la familia lo es todo.

