II Zonal Sindical: La lucha organizada de los trabajadores de Venezuela

Entornointeligente.com /

Ciudad Guayana.- Sindicalistas de distintos estados del país, entre ellos Distrito Capital y Anzoátegui, se reunieron este sábado 13 de agosto en el Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz, con el fin de elaborar un documento que especifique las agresiones a sus derechos por parte del Gobierno e introducirlo en las instancias internacionales.

La dinámica consistió en organizar cuatro mesas técnicas, en las que se estudiaría el diagnóstico del problema y posteriormente se escribirían los resultados y las recomendaciones que pasarían a estar en el informe final.

Las mesas que estaban conformadas en el II Zonal Sindical eran: Derechos humanos, Libertad y autonomía sindical, Soberanía e independencia de poderes y Defensa del salario y los derechos de los trabajadores.

Para el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales durante el periodo 1997-2000, el doctor Rafael Arreaza, estas reuniones son sinónimo de una lucha organizada por parte de los trabajadores.

«Todos los resultados de estas zonales se están acumulando para incorporarlas en el plan estratégico, porque aquí se trata de hacer planificación estratégica y no hacer tiros al aire, y lograr que todas las regiones se unan para lograr los objetivos planteados», expresó.

Esta actividad de los sindicalistas se dio en el marco de lo que ellos denominan «una victoria ante el régimen», debido a que el Gobierno que está instalado en Miraflores decidió, después de una ola de protestas en todo el país, comprometerse con los profesionales de la educación a pagarles 100% de sus vacaciones, tal y como está establecido en sus convenios colectivos.

«Esta reunión se está dando en el marco de una gran celebración, porque el Gobierno de facto de Maduro nos quería quitar el bono vacacional. Pero eso no debe queda allí, porque estamos solicitando la derogación del instructivo ONAPRE», señaló Eduardo Torres, secretario de convenciones colectivas del sindicato Apufact ※ Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela- y coordinador del programa Son derechos de Provea.

Derechos humanos Esta mesa fue liderada por el integrante de Apufact y Provea (Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos), Eduardo Torres. Se discutieron los temas que, consideran, son los principales elementos de las violaciones a los derechos humanos en el país.

«En Venezuela las garantías no están establecidas y respetadas por el Gobierno. El Gobierno de facto de Maduro atenta contra la dignidad de todos los venezolanos. En la mesa vamos a discutir y a recorrer lo que han sido las diferentes vulneraciones de los derechos humanos», puntualizó Eduardo Torres.

Para Torres el artículo 91 de la Constitución es el principal argumento que tienen los trabajadores del país para forjar su lucha.

«Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales», reza el artículo 91.

Las propuestas de la mesa de DDHH fueron:

Creación de un bloque opositor al régimen que defienda a los ciudadanos de la manipulación sobre el pensamiento socialista. Mantener un diálogo incluyente casado con la realidad de los venezolanos. Exigir a los sectores políticos comprender las luchas sociales y gremiales. Solicitar al Banco Central de Venezuela publicación de los indicadores económicos necesarios para la toma de decisiones y defensa de las instituciones autónomas del Estado ante organismos internacionales. Salario y derechos En Venezuela el salario mínimo no llega a los 30 dólares mensuales. Los trabajadores en Venezuela que tienen que sobrevivir con el estipendio que asigna el Gobierno de Miraflores, deben enfrentarse a los más de 380 dólares mensuales que cuesta la canasta alimentaria en el país.

Desde que el Ministerio del Trabajo de Nicolás Maduro aprobó el memorándum 2792, los trabajadores comenzaron una lucha por su derogación, pues este les eliminaba -con la excusa de que el salario mínimo era lo suficientemente integral- muchos beneficios laborales que los sindicatos habían conseguido durante décadas de esfuerzo tripartito.

En esta mesa se expusieron las siguientes propuestas:

La lucha por la eliminación del memorándum 2792 y el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Impedir que se apliquen las medidas antes mencionadas Reconocimiento de todos los beneficios que se les han quitado a los trabajadores Desarrollar una lucha por la exigencia del recibo de pago con las especificaciones de los recibido como lo establece el artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Dar inicio a la cátedra abierta sobre derechos laborales conjuntamente con el Colegio de Ingenieros para promover la impartición de cátedras sobre derecho laboral para que el trabajador tenga argumentos para defender sus derechos. Consolidar los reclamos que se han canalizado para la defensa del derecho laboral en los diferentes entes. En esta mesa el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales durante el periodo 1997-2000, el doctor Rafael Arreaza, insistió en que en Venezuela la seguridad social se encuentra en una situación de «quiebra técnica».

Libertad y autonomía sindical Los distintos sindicatos han denunciado constantemente que el Estado ha sido el principal responsable de la violación a los derechos sindicales.

Los actuales sindicatos de las empresas básicas de Guayana no cuentan con el respaldo de los trabajadores, pues los califican como «afines al PSUV».

«Yo gané las elecciones del sindicato a Bauxilum, pero como no defiendo los intereses del Gobierno no me dejaron trabajar y pusieron otro sindicato», expresó Rolando Muñoz, secretario del movimiento 23 de CVG Bauxilum.

Además, el Consejo Nacional Electoral había puesto, por culpa de la pandemia, en suspensión todos los procesos electorales de los sindicatos.

Es por ello que los integrantes de la mesa hicieron énfasis en las elecciones sindicales.

Las propuestas fueron:

Crear una comisión técnica de asesoría legal y política que propicie y recomiende la factibilidad de participar o no en elecciones sindicales. Parroquializar el movimiento sindical para agrupar a los trabajadores según sus comunidades. Trabajar para que los sindicatos se mantengan apolíticos y evitar las decisiones partidistas. Unirse para trabajar por el movimiento más allá de las diferencias ideológicas. Independencia de poderes Los trabajadores denuncian constantemente que en el país no existe la separación de poderes, pues insisten en que Maduro controla todos los poderes públicos desde su silla en Miraflores.

Tal es el caso de la denuncia al memorándum 2792. Un grupo de trabajadores decidió acudir ante el máximo órgano encargado de impartir justicia en el país, para exigir la derogación de la circular.

Insisten constantemente en que si la justicia venezolana no falla a su favor será un claro ejemplo de que en el país no existe la separación de los poderes y queda sentenciado que existe una dictadura.

Las propuestas de esta mesa son:

Actuar desde un gobierno de oposición para la recuperación del estado de derecho y la recuperación de la soberanía. Sostener las acciones en la calle y la protesta para conducir al ciudadano a los resultados esperados. Todos estos resultados serán depositados en el documento final, para luego ser introducidos ante diferentes organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la cual tendrá una mesa de diálogo social el próximo mes de septiembre.

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

Entornointeligente.com