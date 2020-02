¡IGUALITAS! Meghan Markle tiene su doble y es una “mamá bloguera”

Entornointeligente.com /

febrero 04 2020, 3:31 pm

Akeisha Land es el nombre de la mujer, de 39 años, que es frecuentemente comparada con Meghan Markle y por esa razón se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales.

La señora oriunda de Missouri, logró acumular casi 13.000 likes luego de que compartiera una instantánea junto a su adorable bebé Greyson; muchos admiradores comentaron asombrados con el parecido que guarda con la esposa del príncipe Harry.

Con información de El Farandi Vale destacar que, esta madre bloguera tiene una cuenta de Instagram para sus hijos y reúne más de 155.000 seguidores.

“Me comparan con ella con bastante frecuencia, y no solo en línea. Fuera de casa, ya sea en la iglesia, el cine, o en la tienda de comestibles” , dijo al portal Femail.

“Siempre hay quienes me dicen: ‘¿Alguien te ha dicho alguna vez que te pareces a..?’ Siempre me río antes de que terminen de decir quién porque sé exactamente a quién van a decir. Lo he escuchado mucho; especialmente desde que llevo el pelo liso”, relató.

“A pesar de que yo misma no veo las similitudes, definitivamente lo tomo como un gran cumplido, ya que ella es simplemente hermosa” , dijo Akeisha.

