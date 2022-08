Igualita a la madre- Carolina Sandova aterrada con un look súper revelador que le mandó su hija: ‘’Se te van a salir los senos’’ (+Video)

Entornointeligente.com /

Por su parte, en las últimas horas la polémica periodista e influencer venezolana, Carolina Sandoval se mostró aterrada en sus redes sociales luego que su hija mayor, Bárbara Camila le mostrará un look muy revelador que usará para un evento. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla no dudó en mostrar un material audiovisual de una videollamada que tuvo con su primogénita en donde esta llevaba un look de un top fucsia mínimo y un micro short de color blanco que acentuaba a todo color sus grandes glúteos.

En la descripción del post, fue en donde Carolina comentó lo siguiente: ‘’ ESTO ES EN SERIO??? #unboxing #agosto Hace 19 años un día como hoy faltaba un día para conocerla…ella estaba a punto de llegar a mi vida y yo le tenía escogida toda la ropita, hoy a punto de celebrar el cumpleaños miren en lo que ando. Ayyy BENiTO tú no sabes lo qué haces en esta casa 😂😂DIGO bEndito 😅😂😂😂 CONFIRMEN LAS MAMÁS, me duele la cabeza. Entonces a quien le pregunto ?? A TITIiii??? OMGGGGG señor ten piedad, Cristo ten piedad de mi 😅…igual se ve bonita, pero es que no hay tela en esta camisa. Firma Me Desmayé Posdata: Titi me pregunto 🧐!!!’’.

Por otro lado, en el video Sandoval no dudó en dejarle claro a su hija de 18 años que por estos looks, es que le dicen que ‘’la hija es igualita a la madre’’.

