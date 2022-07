Entornointeligente.com /

Ignacio Ithurralde, durante el partido Boston River – Deportivo Maldonado por la décima fecha del Torneo Apertura en el estadio Juan Antonio Lavalleja, el 24 de abril de 2022.

Foto: Fernando Morán

Ignacio Ithurralde, DT de Boston River, sobre el Lavalleja de Flores: «Es difícil jugar en este chiquero» Publicado el 20 de julio de 2022 Fútbol 1 minuto de lectura La declaraciones fueron posteriores a la victoria 2-0 de Boston River sobre Cerro Largo. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La tarde caía en Trinidad, Flores. El equipo sensación del campeonato volvía a ganar, consolidándose como tercero en la Tabla Anual y estirando la definición del grupo B del Intermedio hasta la última fecha. Después del 2-0 de Boston River sobre Cerro Largo, el director técnico del sastre, Ignacio Ithurralde, hizo declaraciones sobre el estado de la cancha, el estadio Juan Antonio Lavalleja: «Todos son partidos complicados, pero creo que lo que lo hace más difícil es la cancha esta. Está difícil jugar en este chiquero. Hace dos semanas estamos jugando arriba del barro y no está bueno para nadie», sentenció.

Las declaraciones del entrenador sobre el estado del campo de juego estuvieron enfocadas en dos temas: uno, el (no) poder hacer un fútbol bueno, dinámico, con precisión; otro, el riesgo de lesiones que pueden sufrir los jugadores en canchas así. Sobre este último punto Ithurralde dijo que «previo al partido, pedimos la colaboración de Cerro Largo para que calentaran afuera de la cancha, y no les importó mucho y calentaron adentro. Creo que tenemos que pensar un poco más en la salud de los jugadores y que los escenarios estén acordes».

Sobre el rendimiento de su equipo, el DT sostuvo que lo más importante es que el equipo «juega en cualquier lado, esté como esté la cancha. Ellos juegan y es todo su mérito. Tienen libertad para actuar, pero no se apartan en ningún momento del libreto».

Sobre el buen momento de su equipo, Ithurralde comentó que lo que más los identifica es ser intensos: «Si no lo hacemos no somos competitivos; en ese sentido, es lo único que no negociamos».

Boston River alcanzó los 13 puntos en el Intermedio, pero más importante aún es su situación en la Tabla Anual, donde está tercero con 40 puntos, tres menos que el líder de dicha tabla, Liverpool.

