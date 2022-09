Ignacio Ambriz acepta crisis en su Toluca

Entornointeligente.com /

El técnico del Toluca , Ignacio Ambriz salió a la conferencia de prensa con un talante tranquilo, aunque se mostró insatisfecho por el empate en el Estadio Kraken y reconoció la crisis de la escuadra escarlata, cuando ya sólo le resta un partido a su equipo para culminar el torneo regular.

Ignacio Ambriz aceptó que llevan siete partidos sin ganar y eso no lo tiene muy contento.

«Cuando empezamos, el equipo gustaba y ganaba. Hoy no estamos bien, soy yo el primer apenado, porque no estamos haciendo las cosas bien».

Ambriz , indicó: «Cuando hemos recibido goles por desatenciones, nos ha mermado el aspecto mental… No puedo decir que los muchachos no corren, o no se entregan, pero cometemos muchos errores tanto en la parte defensiva, como en la ofensiva, lo cual nos está costando encontrar esa alegría por el futbol».

Ignacio Ambriz aceptó simplemente, que «hoy nos ha alcanzado para sacar empates… Llevamos 7 partidos sin ganar y viene un receso de dos semanas que no me gusta mucho, pero debemos tomar regularidad de algún modo».

Diho que «el partido se puso de ida y vuelta con errores de ellos y de nosotros, cualquiera pudo meter el gol. Esto es producto de una irregularidad que no hemos logrado con los resultados».

Caballero confía en que se meterán al repechaje Por su parte, el técnico del Mazatlán , Gabriel Caballero , se dijo tranquilo, «por el gran juego que jugamos».

No obstante, reconoció: «La verdad tenemos esa sensación de tristeza por el resultado, porque llegamos por todos lados, pero bueno, no se pudo».

En el entendido de que no la tienen fácil para rescatar una posible repesca, afirmó que «queremos estar en la Liguilla… Dependemos de nosotros, tenemos dos juegos de visita y ya pensamos en el duelo contra el Necaxa; queremos conseguir esos dos triunfos».

Afirmó Gabriel Caballero que «yo creo en los jugadores, confío en ellos», además de dejar patente que «me quedo con un gran sabor de boca al jugar, y a pensar en mañana».

