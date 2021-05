Iglesias y Pedro Sánchez jugaron un triste papel ante la Monarquía

Los combatientes jovenes que estuvieron en el Medio Oriente en Afganistán, Irak e Irán ingresaron a Europa del Este y América del Sur para dar apoyo a grupos de poder que desean controlar el poder político y económico en estas regiones y, ante el fracaso de Pablo Iglesias en Madrid, ( España), como Buenos Aires, ( Argentina) y Caracas (Venezuela), los programas se han acelerado y el punto de ataque después de Chile, sin duda lo viene a representar Colombia, lo grave es que utilizan grupos inexpertos de muchachos de las distintas parroquias que caen heridos o abatidos por los cuerpos de seguridad del Estado Colombiano, tal como se utilizaron en las distintas guarimbas venezolanas, pero, acá bajo una visión contraria de mantener el poder y control de las fuerzas populares bajo un solo mando y asesorado por fuerzas extranjeras de la alianza. Los grupos militantes de derecha e izquierda se activaron desde 1970 y en los 80 se inició una campaña de atacar a Estados Unidos de Norteamérica y utilizar el dólar como un placebo para comercializar entre las grandes Corporaciones y Rusia en la voz de Vladimir Putin y USA con Donald Trump al frente del gobierno del norte buscaron coincidencias económicas para detener al gigante asiático representada por China, quien busca a través de La Ruta de La Seda llegar hasta Bolivia y colocar toda su mercancia de utileria a través de su país de origen a los países que dan al Mediterráneo y atravesar vía Guyana, nuestro territorio nacional hasta llegar a La Paz. El resto del trabajo estaría a manos de las redes sociales y la gran prensa, cuya libertad ya ha sido cercenada y los periodistas de avanzada se han prestado al juego de éstos núcleos de poder hasta ser silenciados, porque la mayoría de los ciudadanos líderes y el pueblo en sí guardan mustismo ante la realidad económica de Europa y América del Sur.

Hoy, Colombia es blanco de ataques, como lo fue Santiago. Pero, el pueblo Madrileño bajo un nuevo compromiso partidista enfrio a Pedro Sanchéz, PSOE, y a Pablo Iglesia de Unidas- Podemos y al verse flagelado el Centauro de Nicolás Maduro Moros, se debe elaborar nuevas estrategias y conexiones políticas que oxigenan a los centros de poder de los mini grupos que resguardan a Miraflores, porque José Luis Rodriguéz Zapatero ignoro como experto en comunicación política, la última jugada de Casado para reconquistar el poder de España y mantener la esencia de la monarquia y de los reyes, porque es cuestión de costumbre y se trata, sin duda, de un fenómeno complicado.

Los intelectuales y autores de la izquierda internacional se orientan, en este momento, en torpedear los objetivos financieros y de lucro personal de una diversidad de pseudolíderes que solo saben hablar de terrorismo, la idea es neutralizarlos y establecer una viabilidad gubernamental para inmolarlos espiritualmente y dar paso a una novedisima estructura económica, donde las sociedades oreganizadas sean de derecha o izquierda tengan acceso a los alimentos y seguridad social. Todo es emblemático, hay que reformar todo, porque cualquier ciudadano observa desde delincuentes organizados que controlan las instituciones públicas, tráfico de estupefacientes hasta el uso del terror para imponer el miedo, lo que constituye una motivación esencial de terrorismo de Estado.Observamos, como Las Alcaldías elevaron los costos del derecho inmobilario y aeso urbano anclados al Petro, un valor fiscal ficticio y virtual cuyo soporte es dificil de entender, porque nuestras minas se encuentran bajo el control de empresas y fuerzas extranjeras.

¿ España y Venezuela, son la excepción?. Claro que no, se debe investigar quienes motivaron la migración masiva de Africa a Europa y la estampida de venezolanos hacia países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, Trinidad- Puerto España, Panamá y el gigante Brasil. ¿ Como a los venezolanos se les ocurrió irse al Perú?, una tierra donde Sendero Luminoso, ( Abimael Guzmán), siempre estuvo enfrentado al otro grupo izquierdista Tupac- Amaru y Alberto Fujimori se entrevistó varias veces con el comandante Fidel Alejandro Castro Ruz y firmó acuerdos de alianza para el desarrollo de los programas agricolas y económicos cubanos en las chacras peruanas, y la diferencia fue Montesinos que se ocultó en Venezuela un buen tiempo, tal como lo hace Iván Márqwuez de las disidencias de la FARC, un ala guerrillera del Partido Comunista Colombiano.

El avance del terrorismo más allá del Medio Oriente en la década de los sesenta fue evidente en tres naciones industrializadas en la que la trancisión del autoritarismo a la democracia, tras la II Guerra Mundial, había sido más rápida y traumática: Alemania Occidental, , Japón e Italia

Se debe reconocer que la nueva izquierda viene ocasionando estragos en la economía de muchos países por la vida rumbosa de muchos dirigentes y, esto, lo observamos en el aspecto sanitario y recordemos a Benito Mussolini, que bajo un terrorismo nacionalista causó el asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Habsburgo en Sarajevo en 1914 que, dio origen a la I Guerra Mundial.

Bueno, España tiene sus tormentas y los expertos en defensa crearon el ambiente para que Pablo Iglesias cayera con su equipo y obligar a Pedro Sanchéz recoger sus maletas, simplemente no lo hicieron bien y el pueblo padeció demasiado y recordemos: ” La luz ajena no estorba, sirve para alumbrar el camino”. Así que en Latinoamérica se labra nuevas rutas e inquietudes, hay un despertar y un silencio referido a nuestra FANB y el caso Apure, muchos oficiales caidos por inexperiencia en el campo de guerra y una economía acorralada por los nuevos pimpinos del izquierdismo.

En Argentina y Venezuela, países hermanos debe existir una reforma a toda una estructura económica y la izquierda debe preparar su militancia para el combate en los dos ángulos de lucha y no utilizar a los hombres del mañana como vanguardia de sus intereses personales y no de partido, porque la nueva izquierda es un nombre y un precepto ya vializado por los paradigmas de la historia.

II

Es el momento para la racionalidad, claro, para Angela Merkel y Barak Husein Obama debe dejar de instigar en las zonas pobres de Chicago e Indianápolis, dejar que Joe Biden asuma su líderazgo como presidente de EE.UU.

Vox, plantea nuevas definiciones territoriales

Las cacerolas, sonarán de nuevo en Latinoamérica por la libertad.

El asunto es de clubes. Todos los miembros se guardan fidelidad entre sí y se crean ritos de iniciación, a menudos crueles y de bromas pesadas que sirven para filtrar novatos y personajes y de allí al otro papel, el de hacerse millonarios o billonarios., lo demás es un apretón de man os en secreto. Lo demás es servirle a la Iglesia o Casa de Borbón, España es la más querida por cuestiones históricas, la mayor locura de Zapatero y de Iglesias era desaparecer a la Monárquía para congraciarse con los países latinos y de presidentes que desde los medios telévisivos desdeñan de los jerarcas españoles o estadounidenses, craso error. El pueblo les tiene otra respuesta y hay nuevas pesadillas.

La política, no es cuestión de logias. Los hombres nacen libres e iguales y muchos hemos estudiado lo suficiente para entender el pensamiento de la humanidad.

Los liberales, son conspiradores de La República y la critican, Bukele, el presidente del Salvador lo dijo claro. Son los mismos.

Quienes se dicen predicadores de La Revolución fracasaron en estos diez últimos años y se dieron a la tarea contrarrevolucionaria, pero los latinos no se guiaron por el programa de los italianos, sino de los franceses sin saber hablar francés.. En la Casa de Borbón habia una rama napolitana, donde algunos liberales italianos huyeron a España y luego a Francia. Los Reyes de España y el Papa recuperaron su poder sobre una Italia de nuevo dividida y los Estados Pontificios adoptaron ideas de cambio social para sobrevivir y Pablo Iglesias penso que su programa tenia acierto sobre la Ideología Franquista, no importando si sacaban al Generalisimo Francisco de su lecho mortuorio. Miraflores tiene sociedades secretas que juegan con el buen sentimiento de Maduro, hasta los transportistas y los vendedores de huevos se burlan de su imagen presidencial, nos hace recordar a la sociedad secreta más temible de Francia durante el Siglo XIX. . Creen que Venezuela va a ser olvidada y ya sus depredadores no estaran ejerciendos funciones de poder. Hay una derrota de ideas por parte de sus creadores. Basta recordar los tiempos de Carlos X, todo era tiempo de conspiraciones, hasta el jefe del gabinete no recordaba quien era su rey.

Necesitamos ir a la Iglesia Cristiana y sentarnos en un banco para vernos las caras, nada de traidores, a Pablo Iglesias lo avergozaron, muy cerca de La Moncloa. En Nueva Inglaterra, llamáse Reino Unido, todavía siguen gobernando los Masones y Quaqueros, al otro lado del mar, los judios y su comodin es el dólar, el símbolo de La Casa del Tesoro, no es el Yuan, el pueblo ya no quieren nada con “los monjes que se reunen en un convento de monjas”, ya en la calle se sabe lo de Apure y, las muertes de niños que en el campo de la guerra son inexpertos, preparados, pero cuidaban mercados o custodiaban gandolas supervisadas por generales. Colombia no es un mito, somos La Gran Colombia, llaneros de cepa adentro, no soldados de ciudad, Iglesias y Zapatero se equivocaron con Franco, les salio el fantasma y le abrió los ojos a Latinoamérica. Guaido y Borges también deben recoger sus maletas, son parte de lo mismo, así lo decimos y expresamos junto a Bukele, presidente del Salvador.

III

En Europa, los movimientos opositores y de izquierda se sistematizaron temprano en pleno Siglo XIX, la reación estética a nivel romántico, se implico en la revolución industrial, particularmente en Inglaterra y, sin embargo América Latina sostuvo algunos proyectos de progreso en la mineria e industria de la madera en el corazón amázonico. De allí, vino la modernización y con ella, el alumbrado subterráneo y el telégrafoo., aquellas portentosas fábricas y el balsón de la inteligencia humana dio lugar a una utopía, donde aparecieron los bancos. Oficinas privadas del manejo del dinero que dieron una imagen de barbarie y al frente de sus escritorios, todo un género de coherencia y racionalidad que rompieron con el estrecho criterio de las escuelas que unido al espíritu de religiosidad se dio paso a una economía estética y consolidación del discurso critico.

Los banqueros como Necker Jacques, quien nació en Ginebra en 1732, en el seno de una familia ricva e ilustrada. Desde joven fue un trabajador del Banco de Theluson y luego banquero independiente. Ya a los treinta años era suficientemnente rico y ya para llamar la atención a Luis XVI, se transformó en el primer ministro protestante, aunque tuvo su rtepresentante ante el Rey por cuestiones religiosas. . Más banquero que economista salvo a Francia de la quiebra financiera durante los primeros meses de la Revolución. Fue el resultado de la banca protestante que domina el mundo bursatil junto a Talleyrand, quien hizoconfiscar y votar de los buenes del cleo, con su venta salvó de la quiebra a la República asediada, de Francia.

Hago esta acotación, porque el Estado del Vaticano y su banco privado, ha venido haciendo reclamos por bulas papales de las deudas antiguas de Francia, España y Portugal. Pues el Papa Francisco a pesar de comulgar con los hombres de expresión comunista, no va a permitir que ciudadanos humildes y, ahora billonarios disfruten de un dinero que no les pertenece y el séquito de Pablo Iglesias, con él incluido, deben finiquitar su ejercicio político con el partido y gobierno de Pedro Sanchéz y dejar al Generalisimo Francisco Franco en paz. Todo ese dinero que desean obtener los gobernantes de la izquierda es de la banca protestante y católica y, esto viene desde una revocatoria del Edicto de Nantes, elaborado por un grupo de hombres de formación calvinista

Lo que sucede es que los comunistas de hoy poco leen y le di clases en la Universidad a un connotado dirigente de izquierda en Carabobo y como su profesor en Ciencias Políticas le pregunte donde había nacido Carlos Marx y me impresiono al decirme que en Lituana, al darle una nueva oportunidad sobre el lugar de nacimiento de Romúlo Betancourt, me expresó que en Aragua de Barcelona, Estado Anzoátegui, casí me infarte, así paso cuando declararon el dólar como moneda nacional, los corruptos y fascinerosos se contentaron y ya sabemos las consecuencias del desastre económico en que se encuentra envuelto el país. De verdad, ya Pablo Iglesias nada tiene que buscar en el gobierno español, se hizo millonario o billonario con su coleta y, allí deja a España, en un gran deficit financiero y un pueblo que no se amaña con los migrantes mulsumanes provenientes del Continente Africano.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

