Iglesia católica debe pagar ¢65 mills. por encubrir abusos

El Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José condenó a la Conferencia Episcopal costarricense, Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, y al arzobispo José Rafael Quirós por el encubrimiento de los abusos sexuales del exsacerdote católico Mauricio Víquez Lizano.

Ellos fueron señalados por el daño moral sufrido por un hombre de apellido Muñoz, quien fue víctima del exsacerdote. Debido a los encubrimientos de la iglesia, tienen que pagar ¢65 millones, más los intereses y las costas del juicio, o sea un monto de casi ¢11 millones más.

El exsacerdote Viquez se encuentra descontando una pena de 20 años de cárcel por un delito de violación y otro de abuso sexual en perjuicio de una persona que era menor de edad cuando fue víctima del líder religioso.

Los actos de abuso sexual contra personas menores se dieron entre 1996 y 2003, según la acusación contra la iglesia. En su momento las víctimas denunciaron los actos de Viquez y estos lo que hicieron fue pasar al excura de una iglesia a otra, donde seguía cometiendo delitos contra otros menores.

Viquez ostentó diferentes cargos en la Iglesia católica, desde cura párroco hasta vocero de la institución religiosa. De ahí la causa por la que el arzobispo Quirós y el resto de la curia fueron condenados a pagar la millonada.

Otros dos hombres, de apellidos Venegas y Rodríguez, también acusan a la iglesia por la misma situación, sin embargo, ellos se encuentran en proceso de apelación debido a que su caso prescribió.

POSICIÓN DE LA IGLESIA

En un comunicado de prensa, la arquidiócesis de San José, señaló que el caso ya estaba prescrito y que por eso apelarán la sentencia.

«En la resolución, el Tribunal acogió la demanda y ordena el pago de una indemnización por el monto de 65 millones de colones. Para llegar a ese fallo, el Tribunal ha interpretado que no se ha producido la prescripción. Contra la sentencia presentaremos formal recurso de casación, ante la Sala Primera de la Corte Suprema, de manera que hasta que la Sala no resuelva el recurso, la sentencia no estará firme. Ante la Sala reiteraremos la existencia de la prescripción y pediremos a la Sala la correcta aplicación del derecho», señala el comunicado.

Mauricio Víquez es conocido también luego de emitir criterios como vocero de la Iglesia en asuntos de familia y reconocido por sus fuertes planteamientos en contra del matrimonio igualitario.

Viquez fue capturado en Monterrey de Nuevo León, México, en agosto del 2019, por parte de la Policía Federal de ese país y fue devuelto a suelo nacional en mayo del 2021 para que se le juzgara y condenara.

