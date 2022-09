Entornointeligente.com /

Portada Última Hora Opinión Fotos Economía Cultura & Turismo Especiales Portada Ultima hora Opinión Fotos Economía Cultura&Turismo Especiales China > spanish.china.org.cn | 30. 09. 2022 | Editor: Texto IGC no manufacturero de China cae en septiembre Palabras clave: China,IGC 视频播放位置

下载安装Flash播放器 BEIJING, 30 sep (Xinhua) — El índice de gerentes de compras (IGC) del sector no manufacturero de China se situó en 50,6 en septiembre, una contracción respecto a los 52,6 registrados en agosto, informó hoy viernes el Buró Nacional de Estadísticas.

Una lectura superior a 50 indica expansión, mientras que una inferior refleja contracción. Fin

facebook Google+ Twittern renren IGC no manufacturero de China cae en septiembre IGC no manufacturero de China cae en septiembre Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: [email protected] Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号

Xinhua

LINK ORIGINAL: Spanish China

Entornointeligente.com