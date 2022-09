Iga Swiatek avanza a la final femenina del US Open

Entornointeligente.com /

En la primera semifinal femenina del US Open Iga Swiatek le ganó con parciales de 3-6, 6-1 y 6-4 a Aryana Sabalenka para avanzar a la Gran Final. La número uno del mundo, Iga Swiatek, tuvo que venir desde atrás para remontar un juego que se le complicó más de lo normal. En el primer set la polaca cometió muchos errores no forzados y eso causó que lo perdiera. Para el segundo y tercer set, Swiatek volvió al nivel que se le caracteriza y pudo imponerse con facilidad a Sabalenka para si llevarse la victoria y avanzar a la Gran Final del US Open. En la otra semifinal, Ons Jabeur le ganó con un marcador 6-1 y 6-3 Caroline García para avanzar a las Final del dicho torneo. EFE

