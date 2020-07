Entornointeligente.com /

ou cadastre-se grátis grupo globo sair da conta Temporada de cruzeiros é confirmada e deve começar em novembro em SP Navios MSC Seaview, MSC Musica, MSC Preziosa e Costa Fascinosa irão atracar no cais santista. Por G1 Santos

19/07/2020 06h32 Atualizado 2020-07-19T09:32:37.665Z

1 de 2 O MSC Seaview, maior navio da temporada brasileira, atracado noPorto de Santos, no litoral de São Paulo. — Foto: Marco Silva/Futura Press/Estadão Conteúdo O MSC Seaview, maior navio da temporada brasileira, atracado noPorto de Santos, no litoral de São Paulo. — Foto: Marco Silva/Futura Press/Estadão Conteúdo

As principais companhias marítimas que atuam no mercado de cruzeiros no Brasil irão manter a temporada 2020/2021, que começa em novembro, no Porto de Santos, principal local de saída das embarcações. Pelo menos quatro navios de cruzeiros já estão com viagens confirmadas partindo do cais santista.

A pandemia do novo coronavírus impactou diretamente o setor de turismo no Brasil. Muitos casos da doença foram registrados dentro dos cruzeiros marítimos e a temporada precisou ser interrompida. Grande parte dos navios permaneceram nos portos de origem, tripulantes foram repatriados e voltaram aos seus países e as companhias tiveram que se paralisar suas atividades.

Desde janeiro, as companhias já adotam protocolos rigorosos de saúde e segurança que, ao longo dos meses, foram sendo aprimorados e aperfeiçoados com a colaboração de autoridades de saúde. As novas medidas incluem aspectos do cruzeiro, desde a fase de reserva até o desembarque e o retorno para casa, além de todos os aspectos da vida a bordo tanto dos hóspedes como da tripulação.

Nesta temporada, em Santos, estão previstos para atracar os seguintes navios: MSC Seaview, MSC Musica, MSC Preziosa e Costa Fascinosa

MSC Cruzeiros

A MSC Cruzeiros paralisou temporariamente as operações dos navios até 31 de julho em todo o mundo. A temporada da companhia começa na América do Sul em novembro. Segundo a MSC, houve uma atualização com relação ao posicionamento de navios específicos no que estava originalmente planejado, mas os principais itinerários serão mantidos

O MSC Seaview substituirá o MSC Grandiosa e oferecerá cruzeiros de sete noites no Brasil, de Santos ao Nordeste, com escalas em Ilha Grande/Angra dos Reis, Búzios, Salvador e, de forma inédita, em Maceió. O MSC Musica substituirá o MSC Fantasia e oferecerá cruzeiros de sete noites partindo de Santos, com escalas em Punta Del Este, no Uruguai, Buenos Aires, na Argentina, com um pernoite, e em Itajaí, onde também serão realizados embarques

O MSC Preziosa parte do Rio de Janeiro, com cruzeiros de três a oito noites com escalas em Ilhéus, Salvador, Ilha Grande/Angra dos Reis, Búzios, Porto Belo, Balneário Camboriú, Santos, Ilhabela, Punta Del Este, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina, além de minicruzeiros partindo de Santos

O MSC Sinfonia, em substituição ao MSC Orchestra, oferecerá cruzeiros de oito ou nove noites, com embarques em Buenos Aires, na Argentina, e escalas em Montevidéu, no Uruguai, Búzios, Rio de Janeiro, Ilhabela, Ilha Grande/Angra dos Reis e Itajaí, no Brasil, com a possibilidade de embarques tanto em Buenos Aires como em Montevidéu

Após a temporada brasileira, os navios devem seguir os itinerários de verão do hemisfério norte de 2021, a partir de março, com toda a frota da MSC Cruzeiros em operação, incluindo dois novos navios que ainda estão em construção

Segundo a companhia algumas medidas já foram adotadas:

Triagem térmica de todos os hóspedes e tripulantes para verificar suas temperaturas antes de embarcar em todos os navios; Embarque negado a qualquer pessoa com sinais ou sintomas da doença Ninguém é autorizado a embarcar nos navios se tiver viajado por países e regiões de alto risco; Embarque negado a qualquer pessoa que, dentro de 14 dias antes do embarque, tenha tido contato próximo ou tenha ajudado a cuidar de alguém suspeito ou diagnosticado. Medidas de limpeza ainda mais profundas e de higienização são realizadas a bordo de cada navio antes do embarque dos passageiros, durante a navegação e após cada cruzeiro; Foram feitos anúncios regulares para aumentar a frequência de lavagem das mãos e outras medidas similares; Cada navio é abastecido com suprimentos adicionais/frequentemente reabastecidos com higienizadores para as mãos à base de álcool, que são distribuídos por todo o navio; Cada navio aumentou a contínua higienização das áreas públicas

A MSC informou, ainda, que um novo protocolo abrangente de saúde e segurança está sendo desenvolvido em colaboração com autoridades de saúde e com o suporte de uma equipe de especialistas médicos externos

2 de 2 Navio de cruzeiro Costa Fascinosa — Foto: GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO Navio de cruzeiro Costa Fascinosa — Foto: GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Costa Cruzeiros

A Costa Cruzeiros também já definiu a programação para a temporada brasileira. O navio Costa Fascinosa irá fazer os itinerários por várias partes do Brasil em janeiro e fevereiro. Serão 14 saídas na América do Sul, dos portos de Santos e Salvador. As viagens tem duração de três a sete noites

O navio oferece cinco piscinas, sete jacuzzis, cinco restaurantes, 13 bares, cassino, teatro, cinema 4D, espaço temático para crianças e o Spa Samsara, ambiente dedicado ao relaxamento e ao bem-estar do corpo e da mente

Os embarques de Salvador passam por Ilhéus, Abraão, Santos e Búzios. Já os que partem de Santos seguem para Búzios, Salvador, Ilhéus e Abraão. Todas as viagens são de sete noites

A Costa Cruzeiros já definiu os novos procedimentos que serão adotados nos cruzeiros:

Serviços online: Check-in online, questionário médico específico de pré-triagem online obrigatório, reservas de experiências online, monitores interativos a bordo e códigos QR, vão estar disponíveis para todos os hóspedes. Terminal : durante o embarque e desembarque, além do uso obrigatório de máscaras no terminal, todos os hóspedes e tripulantes terão que passar por um scanner térmico para medir sua temperatura corporal. Distanciamento social: todos os navios vão operar com a capacidade de ocupação reduzida e com áreas de usos comuns redesenhadas para garantir o distanciamento social. Higienização : além da utilização de tecnologias de higienização e produtos de limpeza desinfetantes antivirais com maior frequência, todas as cabines passarão por um processo de desinfecção antiviral diariamente. Segurança e proteção a bordo: desinfetantes para mãos serão disponibilizados em todas as áreas do navio, além dos terminais. Em excursões e passeios, os ônibus serão higienizados após cada uso e o distanciamento social será garantido por capacidade reduzida. Além disso, a utilização de máscara será obrigatória para os guias turísticos. Tripulação : tripulação terá acesso a equipamentos de proteção necessários para realizar seu trabalho com os mais altos padrões de saúde, além de treinamentos específicos sobre os protocolos e práticas de segurança. Os tripulantes também passarão por triagens diárias, antes e depois do turno de trabalho. Restaurantes : acesso aos principais restaurantes do navio será controlado, os espaços serão projetados para cumprir o distanciamento, e somente o serviço de mesa estará disponível, tanto para refeições quanto para bebidas, que serão servidas exclusivamente à mesa. Serviço Médico : todos os navios da frota continuarão equipados com um centro médico, composto por médicos e profissionais da saúde qualificados e experientes, disponíveis 24h

