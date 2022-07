Entornointeligente.com /

«Innovar es tener una lente con la cual mirar una solución o problema y poder solucionar ese problema . Nuestro proyecto tiene que ver con cómo ayudamos a las empresas de innovación y tecnología para traer y retener talento. Hay que avanzar en soluciones para que estas empresas puedan ofrecerle opciones de trabajo y vivienda para retener talento, algo que en el sector de la economía de conocimiento es uno de los desafíos», explicó Tezanos Pinto.

Tezanos Pinto: «Las nuevas generaciones son más exigentes, lo que teníamos antes por norma ya no alcanza»

«Identificar un problema y solucionarlo con ideas nuevas, eso es innovación. El caso de Aleph es clarísimo: es un unicornio global, representando a plataformas que no llegaban a todos los países. La compañía durante más de diez años intentó y probó. La idea fue una parte, pero la persistencia hace que la innovación llegue a lo que es hoy: un modelo de negocio muy fructífero, con escala global», señaló Cores .

Por su parte Palesitini Abramovich remarcó: «Entendemos la innovación como un proceso riguroso, consistente en el tiempo. Es una manera deliberada de buscar nuevos negocios. A partir de ahí, contar con un proceso de iteración mediante los cuales se pueda llegar a una solución mejoradora. En Camarco, es un caso atípico a lo que hace a la industria. Que una industria persiga con estrategia y con foco, articulando interfaces, el llamado a contar con una disrupción así».

En ese contexto, cada uno contó cuál fue la principal innovación de cada proyecto. Al respecto, Tezanos Pinto explicó cuál es el principal pilar de +Colonia, el proyecto de la «ciudad del futuro» que se desarrollará en Uruguay: «La mayor innovación es escuchar qué está pasando. Y las nuevas generaciones nos están demandando . Son más exigentes, nos vienen a decir que lo que antes teníamos por norma no alcanza: quieren una carrera desafiante, una aspiración profesional alta. Pero no van a renunciar a un estándar de vida que este al mismo nivel. En ese sentido, +Colonia apunta a crear un verdadero hub donde jóvenes del mundo de la tecnología puedan encontrar empresas que los empleen, en un entorno que es un paraíso natural increíble. Creo que la mayor innovación es poder ofrecer un paraíso real para las aspiraciones que tienen las nuevas generaciones. Y, para las empresas, los jóvenes son los que mandan «.

francisco colonia.jpg «Innovar es tener una lente con la cual mirar una solución o problema y poder solucionar ese problema», opinó Tezanos Pinto.

«Aleph tiene presencia global, estamos en 90 países, representando de manera oficial a muchas empresas tecnológicas. Llegamos con recursos propios, hacemos la representación legal, comercial e impositiva de estas plataformas. Movemos el dinero para llegar a estos mercados y desarrollar la industria. Sería imposible en muchos países acceder a Tik Tok, Snapchat o Twitter, si no estuviéramos nosotros», remarcó al respecto Cores, quien subrayó: » Para la gente joven, es muy importante desarrollar su carrera: nosotros desarrollamos un programa de capacitación con certificación de estas empresas. Para desarrollar el talento y que la industria del conocimiento crezca gracias a nosotros».

Por su parte, Palesitini Abramovich contó: «A nivel plataforma de innovación abierta, TIIC se convirtió en un activo interesante tras seis años de trabajo, conectando emprendedores con constructoras, fabricantes de materiales, fondos de capital. En la articulación está lo más rico de TIIC, ayudar a emprendedores a encontrar el calce justo entre la solución y el problema que identifican en el mercado. Hay emprendimientos que vimos dando sus primeros pasos y hoy están internacionalizados o levantando grandes rondas de inversión. Rompe con la lógica de la intermediación, con costos extras, que es tan característica de esta y otras industrias».

«Hay casos de emprendedores y socios de la cámara que hacen sus pequeños aportes para modificar las técnicas constructivas y los materiales, por ejemplo. Hay muchos casos que dan la señal de que hay una transformación en la industria», remarcó Palesitini Abramovich .

Abramoich.jpg «Entendemos la innovación como un proceso riguroso, consistente en el tiempo. Es una manera deliberada de buscar nuevos negocios», consideró Abramovich.

Por otra parte, al repasar cómo se llevan a cabo estas transformaciones, cómo fueron los procesos para realizarlas, Tezanos Pinto señaló: «Es importante tener una idea y una visión clara, pero también el foco claro de cuál es el primer paso. Porque la ejecución es tan importante como la idea inicial. Hace dos años, nos sentamos con la intendencia de Colonia para contarles la idea de generar una ciudad para la economía del conocimiento. A partir de ahí, ir dando a conocer el proyecto para que colaboren en crear esta idea . Fue un proceso largo, que hace poco recibió su aprobación, que nos marca un camino hacia adelante. Y es importante ser consecuente con la idea en los pasos que se van dando. Estamos enfocados en el núcleo urbano inicial, que estamos trabajando para que comience a realizarse en el segundo semestre de este año. Estamos hablando con muchas empresas interesadas, con el desafío de traer esta idea».

«Para nosotros, hay dos formas de encarar el proceso: cuando te encontrás con algún problema, el ‘no’ externo, aumenta la necesidad de persistencia. Cada vez que tenés un no, te hace más resiliente . Eso va a existir, vas a tener muchos ‘no’. Y la otra cara de la moneda, es cuando tomás una decisión interna, que depende 100% de vos, y que tenás que llevar a la realidad y saber si funciona bien. Tenés que tener la adaptabilidad y no ser obstinado si probaste cosas que no funcionan, para cambiar rápido», sostuvo por su parte Cores.

» La innovación como proceso sostenido en el tiempo y una búsqueda deliberada de transformación, parte de esto nos implica articular todo el ecosistema y la cadena de valor, es un trabajo de hormiga . Para tratar de hacer el cambio de mindset y de cultura, lo que hace más permeable a las organizaciones a tener otro tipo de comunicación. A nivel procesos, ese grado de conversaciones, le agrega mucho valor al emprendedor. Tener un norte bien definido, que las partes entiendan el rol que tienen que jugar, es parte del éxito. El valor de red es importante en estos procesos», señaló al respecto Palesitini Abramovich.

