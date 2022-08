Identifican a supuesta víctima de feminicidio en Ñemby

Entornointeligente.com /

«Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama» indicó el esposo John Easterling.

Nacida en el Reino Unido pero criada en Australia, Newton-John (Cambridge, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos de la talla de «If Not for You», «Let Me Be There» y «Have You Never Been Mellow», aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical «Grease», un clásico del cine de los años 70.

La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada. Hasta entonces, Newton-John se había mantenido activa con varias apariciones y espectáculos como una residencia de conciertos en Las Vegas que se prolongó desde 2014 y 2015.

La cantante comenzó en el mundo de la música en la década de los 60, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio hasta 1971 con su versión de «If Not for You», un sencillo compuesto por Bob Dylan, que también grabó George Harrison.

Tras colaborar con estrellas de la época como Cliff Richard, Newton-John ganó su primer Grammy en 1973 por su álbum debut «Le Me Be There», en la categoría de música country. A lo largo de su carrera, que luego se inclinó más hacia el pop, la cantante logró cinco números uno en las listas estadounidenses, incluyendo sus clásicos «Physical», » Have You Never Been Mellow» y «You’re the One That I Want», este último parte de la banda sonora de Grease.

Newton-John, que ya había protagonizado otra película que pasó desapercibida, fue fichada para dar vida a Sandy Olsson, la pareja de Danny Zuko (John Travolta) en «Grease» (1978), la adaptación a la gran pantalla de la obra de Broadway que se convirtió en la película musical más taquillera del siglo XX.

