Identifica una estafa: ¿Cómo evitar caer en la compra de acciones falsas?

En ese sentido Luis Mendiola, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business te brinda cuatro consejos para que evites caer en este escenario de estafa. 1) Conoce tus limitaciones y tu perfil de riesgo Debes ser consciente de cuánto estás dispuesto a perder y no dejarte impresionar por las posibles ganancias económicas. En caso seas asistido por un bróker o corredor de bolsa, él deberá definir un diagnóstico de riesgo a través de una evaluación personal. Cabe destacar que, si deseas conocer qué tan conservadora o arriesgada fue la recomendación de inversión del especialista, accede a la plataforma virtual de la Superintendencia de Mercados y Valores (SMV). 2) Averigua si tu asesor es formal En el caso peruano, él y su casa de inversiones deben estar registrados ante la SMV. Si tu asesor radica en Estados Unidos, la formalidad de los corredores de bolsa se ve representada en un número de licencia que te servirá para corroborar su información y evaluar su registro de buenas prácticas y las empresas con las que trabaja. Asimismo, puedes verificar si la entidad está autorizada a captar depósitos o si tiene denuncias datos a través de la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Banca y Seguros. 3) Investiga en qué empresa quieres invertir Verifica la existencia y procedencia de la empresa por la que estás apostando, sobre todo si cuenta con los certificados de la autoridad competente. Si su ubicación se encuentra en un paraíso fiscal, contempla un mayor riesgo por una menor regulación a comparación de otras localidades. Respecto a ese escenario, muchas empresas que cotizan en bolsa tienen un sitio web donde muestran sus relaciones con inversionistas y colocan proyecciones de rentabilidad. Además, es clave entender los productos que ofrece, algunos productos financieros son complejos y es fácil malinterpretar su funcionamiento, por ejemplo creer que compra acciones cuando en realidad puede estar comprando otra cosa. 4) Busca y compara opiniones de inversionistas con experiencia Es de gran utilidad que escuches y absorbas el conocimiento de inversionistas experimentados, ya que ellos no solo dominan el análisis de tendencias y proyecciones, sino también identifican si una empresa tiene buenas prácticas empresariales o no, si son responsables con el pago de los dividendos y si reportan información al mercado frecuentemente. Los podrás encontrar consultando en sitios confiables de internet y, al momento de invertir considere que tan líquida es la acción, para lo cual considere la frecuencia de negociación, volumen negociado y número de acciones. Más en Andina: Inversión pública seguiría creciendo luego de sumar 4 meses de expansión en julio. https://t.co/uCXXDlvnlX ??Sonia Domínguez pic.twitter.com/6Hqa0oq9a2

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 8, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 9/8/2022

