Todas as medidas previstas no despacho de 2019 sobre a identidade de género nas escolas, inclusive a do uso das casas de banho que causou mais polémica, voltaram a ser vertidas pelo Partido Socialista no projecto de lei com que pretende ultrapassar a declaração de inconstitucionalidade que suspendeu a aplicação do diploma em Junho de 2021.

LINK ORIGINAL: Publico

