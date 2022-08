Entornointeligente.com /

05/08/2022 07h03 Atualizado 05/08/2022

1 de 4 Ideias de presentes para pais que amam fazer churrasco — Foto: g1 Ideias de presentes para pais que amam fazer churrasco — Foto: g1

Todo pai brasileiro ama o churrasco de domingo. Pensando naqueles que adoram não só comer, mas fazer um bom churrasco, o g1 preparou uma lista de acessórios e ferramentas úteis na hora de assar a carne.

Foram selecionadas 15 categorias com 32 opções de presentes para equipar o melhor churrasqueiro da família. Os itens custavam entre R$ 30 e R$ 200, em julho, nas lojas on-line consultadas.

2 de 4 Ideias de presentes para o pai que ama fazer churrasco; churrasqueiras e grelhas — Foto: g1 Ideias de presentes para o pai que ama fazer churrasco; churrasqueiras e grelhas — Foto: g1

As churrasqueiras elétricas dispensam carvão e são portáteis, só precisam de uma tomada para funcionar. Os modelos estão disponíveis nas voltagens 110V e 220V.

Grelhas duráveis e de boa qualidade fazem toda a diferença no preparo do churrasco. Procure os produtos feitos de aço inox e o aço cromado, resistentes e duradouras.

Churrasqueira elétrica Cadence Grl860

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Carrefour

Churrasqueira elétrica Mondial Ch-05

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Grelha para churrasco Mor

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Grelha Santa Edwirges

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

3 de 4 Ideias de presentes para o pai que ama fazer churrasco; facas e tábuas — Foto: g1 Ideias de presentes para o pai que ama fazer churrasco; facas e tábuas — Foto: g1

A chamada «faca do chef» é a mais recomendada para o corte da carne, em especial entre os tamanhos de 8 a 10 polegadas.

O kit de churrasco é ideal para quem procura comprar mais do que uma faca ou espeto individual. Nele você encontra todos os apetrechos que o churrasqueiro precisa em um só estojo.

As tábuas de corte profissionais são melhores que as de plástico, feitas em madeira, aço inoxidável ou para descongelar carnes. Tem até as versões dupla face, que permitem ainda que um lado seja usado para carne e o outro para legumes e verduras — para agradar tanto o convidado carnívoro quanto o vegetariano.

Faca do chef Brinox 8″

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Carrefour Veja no site das Americanas

Faca do chef Mor 10″

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas Veja no site das Casas Bahia Veja no site do Carrefour

Kit churrasco Fixxar 10 peças

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site do Carrefour Veja no site das Americanas Veja no site do AliExpress Veja no site das Casas Bahia

Kit churrasco Western 7 peças

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Tábua mágica Clink para descongelar carnes

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas Veja no site do Carrefour

Tábua Polishop dupla face

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

4 de 4 Ideias de presentes para o pai que ama fazer churrasco; utensílios — Foto: g1 Ideias de presentes para o pai que ama fazer churrasco; utensílios — Foto: g1

Quanto mais fácil é acender a churrasqueira, melhor. O acendedor elétrico só precisa de uma tomada por perto para queimar o carvão. Já o soprador manual dispensa baterias ou energia elétrica.

O amolador de facas, o porta espetos e o avental também facilitam o trabalho do cozinheiro e ainda personalizam o espaço.

Na hora de servir, o balde de cerveja, a petisqueira e a saladeira organizam a mesa do almoço. O clássico jogo de talheres com cabos de madeira completa a cena.

Com livros sobre churrasco, seu pai pode aprender receitas e novas técnicas de preparar carnes ou conhecer a história do churrasco brasileiro enquanto saboreia as carnes grelhadas.

Acendedor elétrico Anurb 650W

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

Acendedor elétrico Cotherm ac-300

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Afiador de facas Brinox

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Afiador de facas duplo Mor

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia

Amolador de Facas Sanremo

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Avental Hylberman

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

Avental MasterChef

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Avental Recanto da Costura

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

Balde de cerveja Alumiart

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Balde de cerveja Brasfoot

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas Veja no site das Casas Bahia

Kit talheres Rojemac 14 peças

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

Jogo de talheres Tramontina Polywood 12 peças

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Livro «Alquimia do Churrasco»

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas Veja no site do Carrefour

Livro «Bíblia do Churrasco»

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia

Conjunto petisqueiras Bom Gourmet 4 peças

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site do Carrefour

Kit petisqueira Welf 5 peças

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

Porta espetos com 5 lugares Decoraset

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

Porta espetos em madeira Stolf

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site da Americanas

Saladeira Huoguo

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

Kit saladeira Yazi 4 peças

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Fole soprador Casa da Arte

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site das Americanas

Soprador manual Tramontina

🛒 Onde comprar o produto:

Veja no site do Carrefour Veja no site das Casas Bahia Veja no site das Americanas

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nosso time de jornalistas e colaboradores especializados. Caso o leitor opte por adquirir algum produto a partir de links disponibilizados, a Globo poderá auferir receita por meio de parcerias comerciais. Esclarecemos que a Globo não possui qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra, mesmo que a partir dos links disponibilizados. Questionamentos ou reclamações em relação ao produto adquirido e/ou processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

