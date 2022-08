Ideal para los amantes de chocolate: esta localidad bonaerense realizará un festival con los mejores chocolateros

Entornointeligente.com /

El evento -organizado por la Municipalidad de Villa Gesell – contará con una carpa gastronómica con platos del centro de Europa , chocolates artesanales , música en vivo , clases magistrales, cervezas artesanales , food trucks y artesanías en un espacio ambientado con los personajes de la saga de la película animada Frozen. Además habrá importantes premios a los mejores stands, chocolateros y reposteros.

¿Cuándo y dónde será? Desde el viernes 12 hasta el lunes 15 , a partir de las 11 , en el Pinar del Norte , calle 303 y Alameda 202.

Programación choco-cronograma-2022.pdf Villa Gesell

