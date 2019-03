Idai: Índia envia três navios com ajuda humanitária para Moçambique – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / A Índia anunciou que vai enviar três navios com ajuda humanitária para a cidade da Beira, no centro de Moçambique, devastada pela passagem do ciclone Idai na quinta-feira. Nova Deli “decidiu desviar três navios navais indianos [INS Sujatha, INS Shardul e INS Sarathi] para a cidade portuária da Beira, para prestar assistência imediata e auxiliar os afetados”, segundo um comunicado divulgado, na segunda-feira, na página oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano. Os três navios indianos vão chegar à cidade da Beira, a quarta maior de Moçambique, carregados de “alimentos, roupa e medicamentos”. Além disso, a bordo vão estar “três médicos e cinco enfermeiros para prestar assistência médica imediata”, indicou a mesma nota.

