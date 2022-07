ICE remata pick ups en menos de ¢2 mills.

Entornointeligente.com /

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está rematando 60 vehículos con un costo total de ¢72 millones en donde hay todos terreno, pick ups, camiones y hasta cuadraciclos. Lo curioso es que estos vehículos no cuestan más de ¢2 millones y algunos rozan los ¢63 mil apenas. La recepción de ofertas será por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Según el expediente de Sicop, hay pick ups Nissan y Toyota del 2009, 2004, 2003 y otros años. NO SE PUEDEN ENCENDER EN LA EXIBICIÓN Aunque si usted quiere ir visitar el plantel para conocer el estado de los automotores, lo cierto es que no podrá ni arrancar el carro, cuadraciclo o lo que usted desee adquirir, según comunicó el ICE. Por otro lado, los bienes podrán someterse a revisión, pero sin moverlos ni sacar sus componentes.»Cada artículo contará con una ficha de su estado y sus características técnicas. Si el bien debe inscribirse en el Registro Nacional, el título de propiedad o la escritura podrán consultarse o validarse», declaró el ICE.

¿VENTAS DEJAN VACÍOS DE VEHÍCULOS? La Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) indicó a El Diario del Pueblo que lo principal en estas ventas es garantizar la transparencia en el proceso y que no dejen un hueco en la flotilla vehicular. «Poner a la venta cada cierto tiempo este tipo de vehículos es una práctica común. Para Asdeice la atención debe ponerse en ver si esta acción forma o no parte de un proceso de cambio de flota vehicular. Se debe analizar que su venta no genere vacíos de requerimientos vehiculares a distintos procesos institucionales», señaló el gremio sindical. Por otro lado, el ente sindical agregó que si se da un recambio, hay que analizar muy bien los posibles nuevos automotores. «También en caso de ser un proceso de recambio, verificar qué tipo de unidades ingresarían a sustituirlos, sus características para satisfacer las necesidades que permitían ponerlos en procesos relacionados con servicio a clientes, y sobre todo la inversión», concluyó Asdeice. Estarán en exhibición hasta el 1º de agosto en el Plantel del ICE de Rincón Grande de Pavas, ubicado 700 metros al oeste del liceo.

PERIODISTA: Génesis Castillo Mora

CRÉDITOS: Foto: ICE

EMAIL: [email protected]

Martes 19 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

