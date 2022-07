Ice Merchants e Nest : gelo e fogo entre os premiados do 30.º Curtas Vila do Conde

Entornointeligente.com /

O palmarés do 30.º Curtas Vila do Conde confirma que a animação feita em Portugal está a passar por um excelente momento: Ice Merchants , a poética curta-metragem de João Gonzalez que já ganhara a Semana da Crítica de Cannes, venceu o concurso nobre do festival, cuja cerimónia de encerramento decorreu ao final desta tarde. No que, aliás, pareceu existir consenso entre júri (a académica Yun-hua Chen; os cineastas Anna Azevedo e Chema García Ibarra; e os programadores Susana Rodrigues e John Canciani) e espectadores, já que Ice Merchants foi igualmente o vencedor do Prémio do Público na competição internacional. Na competição portuguesa, Garrano , de David Doutel e Vasco Sá, outro filme de animação de elevada craveira, foi o favorito do público.

