Ibrahim Maalouf: el diálogo intercultural se hace con el arte no la política

Fez (Marruecos). -El reputado trompetista y compositor francolibanés I brahim Maalouf, uno de los interpretes más aclamados en la escena internacional, cree que el arte y la música es lo que favorece el diálogo intercultural ante la incapacidad de la política de arreglar las crisis actuales.

La cultura, la música y el arte es lo que favorece el entendimiento intercultural e interconfesional dice Maalouf en una entrevista con Efe en Fez donde ofreció anoche un concierto en el marco del Festival de Música Sacra.

«Si el arte y la cultura no son la solución, ¿dónde estará entonces? porque no veo muchas. Claramente no son la política o la economía. Algo nos une a través del arte», lamentó el artista.

