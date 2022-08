Ibovespa fecha em alta e já sobe 5% no mês de agosto

Entornointeligente.com /

08/08/2022 10h05 Atualizado 08/08/2022

O Ibovespa , principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3 , voltou a subir nesta segunda-feira (8), acompanhando o dia positivo nos mercados internacionais, enquanto investidores aguardam a divulgação de dados de inflação domésticos e norte-americanos ao longo dos próximos dias.

O índice fechou em alta de 1,81%, a 108.402 pontos. Veja mais cotações .

Na sexta-feira, a bolsa fechou em alta de 0,55%, a 106.472 pontos. Com o resultado de hoje, o Ibovespa acumula ganho de 5,08% no mês. No ano, a alta é de 3,42%.

Selic vai a 13,75%; entenda como a taxa afeta o seu bolso

O que está mexendo com os mercados?

O foco dos mercados segue na trajetória da alta dos juros nos Estados Unidos , que já subiram 2,25 pontos percentuais desde março.

Dados robustos do mercado de trabalho dos Estados Unidos reacenderam apostas de um outro aumento agressivo dos juros pelo Federal Reserve. Os investidores aguardam agora os dados de inflação da maior economia do mundo, com divulgação agendada para esta semana.

Por aqui, a avaliação do mercado é que o ciclo de alta da taxa de juros pode já ter sido encerrado. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a Selic de 13,25% ao ano para 13,75% ao ano , mas deixou a porta aberta para uma nova alta de menor magnitude.

O IBGE divulga na terça-feira a inflação oficial de julho e a perspectiva é de uma deflação na taxa mensal, em razão dos cortes de preços de combustíveis.

Projeções do mercado

Os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para 2022 de 7,15% para 7,11% , segundo pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central. Para 2023, porém, a expectativa para o IPCA passou de 5,33% para 5,36%.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a previsão dos economistas é de avanço de 1,98% em 2022 e alta de apenas 0,40% em 2023.

O mercado manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75% ao ano no fim de 2022. Já para o fechamento de 2023, a expectativa permanece em 11% ao ano. Com isso, os analistas seguem esperando uma queda dos juros no ano que vem.

Já para o dólar, a projeção para a taxa de câmbio para o fim de 2022 permaneceu em R$ 5,20. Para 2023, ficou estável também em R$ 5,20.

