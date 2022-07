IBGE lança novo concurso com 15 mil vagas para recenseador

Entornointeligente.com /

28/07/2022 06h10 Atualizado 28/07/2022

1 de 1 IBGE abre novas vagas de agente censitário — Foto: IBGE IBGE abre novas vagas de agente censitário — Foto: IBGE

O IBGE abriu mais um processo seletivo para a contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico 2022. São 15.075 vagas para recenseador, que exige nível fundamental completo. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado .

Veja o edital no Diário Oficial VEJA A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS E OPORTUNIDADES

As inscrições, gratuitas, começam nesta quinta-feira (28) e se encerram na segunda-feira, 1º de agosto (mas as informações não estavam disponíveis no site do instituto até a última atualização desta reportagem).

Segundo o edital publicado no «DOU», os candidatos devem levar a ficha de inscrição até um dos postos do IBGE listados no edital.

A versão completa do edital ficará disponível no site https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/trabalhe-conosco.html

A r emuneração será por produção , calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais , além da participação integral e obrigatória no treinamento.

O que faz um recenseador?

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. É possível calcular uma estimativa neste simulador.

