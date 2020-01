Ibex 35, en directo: tímidos avances en Bolsa tras las caídas

Entornointeligente.com /

Calma tensa en los mercados en espera de nuevos datos sobre la propagación del coronavirus y su impacto en la economía de China. Tras el batacazo del lunes, los mercados arrancan la jornada con menos nerviosismo, pero pendientes de la crisis sanitaria en el gigante asiático. El Ibex recupera un 0,4% en los primeros compases de la jornada, hasta los 9.403 puntos después de haber encajado ayer un recorte del 2%.

IBEX 35 9.366,30 -2,05% Petroleo Brent 59,170 -0,253% Además del foco chino, la temporada de presentación de resultados arranca con Bankia, que ha anunciado un beneficio neto de 541 millones, un 23% menos y por debajo de lo esperado. El miércoles será el turno de Santander y el viernes le tocará a BBVA, Caixabank y Sabadell.

En Estados Unidos, las grandes tecnológicas rendirán cuentas con los inversores. Este martes, al cierre del mercado, Apple presentará sus cifras trimestrales. A lo largo de la semana también Facebook, Micrososft y Amazon rendirán cuentas con los mercados.

A pesar de la avalancha, lo que realmente sigue preocupando a los mercados es la propagación del coronavirus y los esfuerzos de las autoridades para frenarlo. Las autoridades chinas están msotrando esfuerzos por contenerla, pero aún se desconoce el impacto en el crecimiento chino por el freno del consumo y el turismo, en consecuencia, en la economía mundial. Estas dudas han provocado una nueva sesión de caídas en los mercados asiáticos: el índice de la Bolsa de Tokio pierde un 0,55% hasta 23.215 puntos.

También el petróleo se resiente por el temor a un frenazo económico. El crudo Brent cae un 0,2% y roza los 59 dólares el barril. En una semana, el barril ha perdido seis dólares, con una caída cercana al 10%.

El euro, por su parte, cotiza estable frente al dólar en torno a 1,1 dólares

Virginia Gómez

El Ibex abre con una subida del 0,4%, hasta los 9.403,2 puntos 28/01/2020 09:01 Cecilia Castelló

El nuevo coronavirus provoca 100 fallecidos y los afectados son ya más de 4.500 La Comisión de Salud de China ha informado de que este lunes han muerto 26 personas debido al brote del nuevo coronavirus, lo que sitúa el balance de fallecidos en 106, mientras que los casos registrados ascienden a un total de 4.515.

Hubei, la región china donde se encuentra la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus, ha reportado 1.291 nuevos casos confirmados. Del 2.714 de casos totales diagnosticados en toda la provincia, 2.567 personas se encuentran hospitalizadas, 563 en condición grave y 127 en condiciones críticas.

28/01/2020 07:49 Cecilia Castelló

El Nikkei prolonga las caídas: baja un 0,55% El índice de la Bolsa de Tokio pierde un 0,55% hasta 23.215 puntos

28/01/2020 07:47 Cecilia Castelló

Bankia logró en 2019 un beneficio neto de 541 millones, un 23% menos Bankia ha comunicado a la CNMV un beneficio neto de 541 millones de euros en 2019, lo que supone una caída del 23%, debido al menor resultado de la cartera de renta fija, así como por las mayores provisiones asociadas al coste de la venta de activos improductivos. El margen de intereses fue de 2.023 millones, con caída del 1,3%

28/01/2020 07:33 Cecilia Castelló

El petróleo sigue en caída El barril de crudo Brent cae un 0,2% y se sitúa en 59,2 dólares. Desde el lines pasado, ha caído seis dólares, un

28/01/2020 07:31 Cecilia Castelló

Los futuros europeos suben levemente Los futuros del EUro Stoxx 50 avanzan un 0,38%, los del Dax suman un 0,37% y los del FTSE, un 0,2%

28/01/2020 07:28 Santiago Barón

La venta de préstamos tóxicos de la banca cae más del 60% en 2019 La banca española vendió 16.000 millones de euros en préstamos tóxicos (morosos y fallidos) en 2019, un 64% menos que en 2018, cuando las operaciones sumaron 44.900 millones, según datos de Debtwire. Alrededor de la mitad de las ventas en 2019 eran de préstamos sin garantía, entre los que destaca “Proyecto Juno”, en el que BBVA traspasó a Intrum 2.500 millones en préstamos de consumo fallidos y también el “Proyecto Hera”, con el que el banco se deshizo de 2.100 millones. (Efe)

27/01/2020 18:40 María Matos

El fondo soberano noruego eleva su participación en Sacyr al 3,567% Norges Bank, el fondo soberano noruego, ha elevado su participación en Sacyr del 2,96% al 3,567%, una inversión que cuyo valor conjunto ronda los 55 millones de euros, según el precio actual de las acciones de la multinacional española de construcción y gestión de infraestructuras y servicios. Así lo ha detallado este lunes el banco central de Noruega a la CNMV en un escrito en el que desglosa que controla el 1,625% del capital de forma directa y otro 1,942% del capital a través de otros instrumentos financieros.

La comunicación se produce tres días después de que notificara una reducción de su participación del 3,058% con el que se hizo el pasado diciembre, cuando entró en el capital del grupo español, al 2,96% que tenía hasta hoy.

27/01/2020 18:28 María Matos

General Motors invierte 2.000 millones en su planta de Detroit para desarrollar vehículos eléctricos General Motors invertirá 2.200 millones de dólares (2.000 millones de euros) en su planta de Detroit-Hamtramck (Míchigan, EE UU), para el desarrollo de vehículos eléctricos, comenzando a finales de 2021 la producción de su primer modelo pick-up totalmente eléctrico.

Esta inversión supondrá la creación de más de 2.200 empleos industriales “bien pagados” yconvertirá esta planta en la primera de General Motors en dedicarse en exclusiva al ensamblaje de vehículos eléctricos.

La firma también invertirá 800 millones de dólares (726 millones de euros) adicionales en herramientas para proveedores y otros proyectos relacionados con el lanzamiento de nuevos todoterrenos eléctricos.

La compañía se comprometió en otoño de 2018 a invertir más de 2.500 millones de dólares (2.270 millones de euros) en Míchigan para desarrollar vehículos eléctricos a través de inversiones en el ensamblaje de su planta de Orion y en los laboratorios de baterías de Warren y Brownstown.

27/01/2020 18:15 Santiago Barón

BBVA fija un precio interno a sus emisiones de CO2 y se compromete a ser neutro en carbono este año BBVA asigna un precio interno a sus emisiones de C02 desde el pasado 1 de enero, por lo que cada área está obligada a planificar el gasto en carbono en cada una de sus acciones, una medida que favorece su reducción para alcanzar la neutralidad este mismo año. El banco ha explicado que este procedimiento ayudará a que cada empleado tome una mayor conciencia porque ese coste de CO2 que emita su departamento, como en viajes, se asignará internamente a su presupuesto. (EP)

27/01/2020 18:06 María Matos

El Ibex cierra con una caída del 2,05%, hasta los 9.366,3 puntos 27/01/2020 17:35 Santiago Barón

El mercado europeo de fondos cotizados alcanza su máximo histórico en 2019 El mercado europeo de fondos cotizados alcanzó su máximo histórico en 2019, con 100.800 millones de euros, ha informado este lunes la gestora de fondos Lyxor, filial de Société Générale. El interés de los inversores europeos por este tipo de inversión aumentó el año pasado un 40% y los ETF representan ya el 7% de los activos de los fondos europeos, frente al 6% un año antes.

Los inversores europeos se decantaron mayoritariamente por el mayor rendimiento ofrecido por la renta fija, mientras que los mercados de renta variable sufrieron las incertidumbres del Brexit y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, indica Lyxor. (Efe)

27/01/2020 17:10 María Matos

Blackrock aumenta su participación en BME hasta el 3,638% La gestora de fondos estadounidense Blackrock ha aumentado su participación en el operador español Bolsas y Mercados Españoles (BME) hasta el 3,638%, desde el 3,531% previo, según datos de la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV).

De ese 3,638%, el 3,578% lo posee de manera indirecta, mientras que el 0,06 % lo tiene a través de instrumentos financieros.

Este aumento de la participación ocurre dos meses después de que el Grupo SIX -operador de los mercados y sistemas financieros de Suiza-, lanzase una oferta de compra de más de 2.800 millones de euros.

27/01/2020 16:58 Santiago Barón

La venta de vivienda nueva en Estados Unidos cae en diciembre por tercer mes consecutivo Las ventas de vivienda nueva cayeron de forma inesperada en diciembre, aunque el mercado se mantiene en expansión gracias a los precios bajos de las hipotecas. El departamento de Comercio indicó este lunes que las ventas de vivienda nueva bajaron un 0,4% hasta las 694.000 unidades. (Reuters)

27/01/2020 16:12 Santiago Barón

Wall Street abre con fuertes caídas por el virus chino Wall Street comienza la semana con todos sus indicadores a la baja por el temor a los efectos del coronavirus. El Dow Jones cae en la apertura un 1,5%, mientras que el S&P 500 hacía lo propio (-1,57%). El índice de referencia del sector tecnológico, el Nasdaq, retrocedía un 2,07%. Todos los sectores cotizados retrocedían en la apertura, con caídas destacadas en el tecnológico (-2,12%), el sector energético (-1,81%) y el de bienes no esenciales (-1,74%).

De los 30 títulos incluidos en el Dow Jones, solo tres estaban en verde: 3M (0,57%), Procter and Gamble (0,26%9 y Travelers (0,10%).

27/01/2020 15:59 Cecilia Castelló

Fuertes caídas de los futuros de Wall Street Los futuros del Dow Jones caen un 1,6%, los del S&P 500 retroceden un 1,5% y los del Nasdaq, un 1,8%

27/01/2020 14:30 Virginia Gómez

Grecia emite bono a 15 años en su primera salida a los mercados en 2020 Grecia ha ordenado la emisión de un bono a 15 años, tan solo unos días después de que la agencia de calificación Fitch mejorara la calificación de la deuda griega la semana pasada dejándola a dos peldaños del grado de inversión.

Según informó la Bolsa de Atenas, el bono vencerá en febrero de 2035 y el Estado griego ha contratado a los bancos Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International Bank, HSBC y J.P. Morgan para sacar esta emisión, en lo que se conoce como una subasta sindicada. El objetivo es colocar entre 2.000 y 2.500 millones de euros a un interés de entre el 1,85 % y el 1,95 %.

Con este dinero Grecia procederá a la devolución anticipada al Fondo Monetario Internacional de préstamos que vencen este año y en 2021 y cuyo valor es de alrededor de 2.000 millones de euros. Aunque Grecia no tiene necesidad de refinanciar su deuda en 2020, la Autoridad de Gestión de la Deuda Pública (PDMA) desea colocar hasta 8.000 millones de euros en bonos del Estado.

27/01/2020 13:50 Virginia Gómez

Los futuros de Wall Street caen un 1,4% Los futuros de Wall Street cotizan en negativo, en línea con la tendencia de los principales índices europeos y de los asiáticos. Dow Jones cae un 1,4% en la preapertura mientras que el S&P500 pierde un 1,3% y los futuros del Nasdaq 100 ceden un 1,7%.

27/01/2020 13:29 Cecilia Castelló

Apple presenta mañana resultados Entre los resultados de las tecnológicas, los inversores permanecerán atentos a las cuentas del primer trimestre de Apple, que hará públicas este martes 28 l al cierre de mercado.

27/01/2020 13:17 Cecilia Castelló

El consejo de administración de REE se celebrará mañana a las 10.30 horas Red Eléctrica ha comunicado a la CNMV que ha convocado un consejo de administración de la sociedad, mañana a las 10.30 horas con un único punto del orden del día: a presentación de la dimisión de Jordi Sevilla Segura como consejero y “consecuentemente como presidente de su consejo de administración”.

27/01/2020 12:51 Virginia Gómez

Biosearch sube un 5% y es el mejor valor de la Bolsa hoy Son pocos los valores de la Bolsa española que hoy sucumben a la ola vendedora que arrasa el mercado procedente de China y su epidemia. De los pocos valores que cotizan en positivo hoy, sobresale Biosearch, que por cuarto día consecutivo escala a los primeros puestos del selectivo.

Concretamente, sus acciones suben un 5%. La empresa dedicada al desarrollo de productos biomédicos hechos con ingredientes naturales, comunicó el pasado jueves el desarrollo de un nuevo compuesto de extractos vegetales para frenar la pérdida de memoria asociada a la edad. En el transcurso de las pruebas de laboratorio con roedores los investigadores también detectaron un efecto rejuvenecedor en los sujetos que recibieron el tratamiento.

“Los resultados obtenidos con la combinación de ingredientes en un modelo de envejecimiento acelerado en ratón muestran una mejora muy importante en las capacidades de memoria a corto y largo plazo, uno de los principales síntomas del deterioro cognitivo asociado a la edad”, detalla Biosearch en el documento.

27/01/2020 12:39 Santiago Barón

El número de parados en Francia bajó un 3,3% en 2019 El número de parados en Francia se redujo un 3,3% el pasado año, con 3,553.700 inscritos en las oficinas de desempleo, de media, en el cuarto trimestre, la mayor caída desde la crisis de 2008, anunció este lunes el Ministerio de Trabajo. En los tres últimos meses de 2019 esa cifra disminuyó un 1,7%, precisó el departamento en un comunicado. En la Francia metropolitana los desempleados cayeron un 3,1% hasta los 3.308.800. El presidente, Emmanuel Macron, se ha fijado el objetivo de bajar la tasa de paro en el país al 7% al término de su mandato, en 2022. El último dato, del tercer trimestre de 2019, fija la tasa en el 8,6%. (Efe)

27/01/2020 12:36 Virginia Gómez

El Panel de Funcas mantiene la previsión de crecimiento para 2020 en el 1,6% El Panel de Funcas ha mantenido en el 1,6% la previsión de crecimiento para la economía española en 2020. Las predicciones oscilan entre un máximo del 1,8% y un mínimo del 1,5%, con escasos panelistas que han modificado su previsión. La composición del crecimiento sí varía: la estimación para la aportación de la demanda nacional sube dos décimas, hasta el 1,7%, mientras que la del sector exterior se reduce al -0,1%, dos décimas menos que en el anterior Panel.

La desaceleración frente al 1,9% de 2019 se produce en un contexto en el que los principales indicadores de coyuntura apuntan a una ralentización de la economía, tanto a nivel global como en la Unión Europea. La mayoría de panelistas considera desfavorable este contexto externo y que seguirá siéndolo en los próximos meses. Sin embargo, con respecto a la anterior valoración, aumentan las opiniones favorables acerca de la evolución probable del entorno exterior.

27/01/2020 12:36 Virginia Gómez

Meliá, Amadeus e IAG caen más del 5% Las ventas se están cebando en los valores vinculados al turismo y a los viajes. Dentro del Ibex, los más penalizados son Meliá, Amadeus e IAG, que encajan recortes que superan el 5%. Todo el selectivo cotiza en rojo.

Los valores del sector energético son los menos bajistas. Con caídas que rondan el medio punto porcentual están Iberdrola, Enagás y Naturgy. Grifols también se coloca entre los menos castigados de la jornada.

27/01/2020 12:27 Santiago Barón

Uvesco prevé invertir 39 millones y abrir nueve establecimientos en 2020 El grupo de supermercados Uvesco prevé invertir este año 39 millones de euros y abrir nueve establecimientos -dos en Gipuzkoa, uno en Cantabria y seis en la Comunidad de Madrid, donde está en plena expansión. Además, calcula que su facturación crecerá un 7,4% en 2020, hasta los 830 millones.

El grupo cerró 2019 con una facturación de 773 millones de euros, un 4,5% más que en 2018, superando el objetivo de crecer un 4%. A lo largo del año ha invertido 41 millones en la apertura de 17 nuevos supermercados en La Rioja, Cantabria y Madrid. Además, ha incorporado a 552 personas a su plantilla, que se sitúa en 5.121 trabajadores. (EP)

27/01/2020 12:18 Cecilia Castelló

La onza de oro sube un 1% El oro, activo refugio para los inversores, sube un 1% este lunes y se coloca en 1.585 dólares por onza.

27/01/2020 12:13 Santiago Barón

Micappital supera los 18 millones de euros bajo gestión en 2019 La fintech española Micappital, especializada en diseñar planes de ahorro e inversión a medida para pequeños y mediados ahorradores, cerró 2019 con un patrimonio invertido de 18 millones de euros, según informó en un comunicado. Es decir, el crecimiento anual fue del 140%. La firma ha superado los 800 clientes, un 106% más que en 2018, y ha conseguido una rentabilidad total de 1,7 millones de euros del patrimonio gestionado. La fintech ha logrado una rentabilidad media anual del 12,7% en 2019, con un rango que oscila entre el 4% y el 27%. (EP)

27/01/2020 11:44 Santiago Barón

Renta4 eleva el precio objetivo de IAG a 8,4 euros y rpevé que evolucione mejor que el sector Renta4 mejora su precio objetivo para IAG hasta los 8,4 euros (antes 8,3 euros) y prevé que evolucione mejor en 2020 y en 2021 que la media del sector de las aerolíneas: “Consideramos que el descuento cercano al 11% corresponde al riesgo regulatorio con motivo de la salida de Reino Unido de la UE”. Sobre el grupo británico, en el que está integrado Iberia, el banco señala que se espera “un crecimiento más moderado de la capacidad para defender precios y precios y gastos unitarios estables”.

En cuanto a la demanda, apunta que en 2019 creció a un ritmo “muy sólido” con los precios de los billetes presionados a la baja. “En 2020 prevemos que la demanda continúe creciendo algo por encima de la oferta”, lo que favorecerá que se mantengan los precios, añaden.

27/01/2020 11:03 Santiago Barón

La CNMV advierte de casi una veintena de chiringuitos financieros La Comisón Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre casi una veintena de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello. El supervisor ha advertido sobre algunos ‘chiringuitos financieros’ como 55 Coin Market Trading, Cryptofxomption o Glob-Markets, que ya había sido objeto de advertencia en ocasiones anteriores. También ha incluido en su lista para de entidades no inscritas para prestar servicios de inversión a otras como Fx Master Bot, Fórmula Española o Wise Funds. (EP)

27/01/2020 10:49 Virginia Gómez

El Ifo alemán cae inesperadamente en enero El Ifo, índice que mide el clima de confianza empresarial alemán en la economía, ha caído inesperadamente en enero sugiriendo que la mayor economía de Europa tuvo un comienzo lento en 2020.

El instituto Ifo dijo que su índice de clima de negocios cayó a 95.9 después de 96,3 en diciembre y por debajo de las previsiones que apuntaban a 97.

27/01/2020 10:22 Nuño Rodrigo

Telefónica ofrece la recompra de 1.130 millones de deuda subordinada Telefónica ha comunicado a la CNMV que ha lanzado una oferta de compra sobre dos emisiones de deuda subordinada. La primera de ellas es una emisión de 600 millones de libras (algo más de 500 millones de euros) a siete años de la que circula el 28,5% del importe y por la que ofrece el 104,5% del nominal. La segunda emisión es de 625 millones de euros a ocho años, de los que aún circulan el 46,8% y por la que Telefónica paga el 112% del nominal.

27/01/2020 09:58 Virginia Gómez

Edreams adquiere la plataforma de reservas hoteleras Waylo EDreams Odigeo ha anunciado este lunes un acuerdo de compra de activos con RoamAmore, una empresa fundada en Silicon Valley que opera la plataforma de reservas hoteleras TheWaylo.com.

La agencia de viajes ‘online’ ha resaltado que esta adquisición proporciona acceso a una “significativa e innovadora” tecnología impulsada por inteligencia artificial así como a un mayor conocimiento del sector hotelero.

Ello permitirá a EDreams ampliar todavía más su oferta de alojamientos y paquetes dinámicos con productos y servicios adicionales de miles de hoteles de todo el mundo, según ha destacado la firma.

Se espera que el cierre de la transacción tenga lugar en el cuarto trimestre del año fiscal 2020 de EDreams Odigeo (primer trimestre del año natural 2020), sujeto a las condiciones habituales.

27/01/2020 09:29 Virginia Gómez

Todos los valores del Ibex, en rojo La semana arranca con fuertes caídas en las Bolsas europeas debido a la propagación del virus chino del coronavirus. En la Bolsa española, todos los valores cotizan en negativo. Las caídas más abultadas son para IAG y ArcelorMittal que caen más del 4%.

Acerinox, Ence, Sabadell y Meliá sufren castigos del 2% y con descensos que superan el 1% están la inmensa mayoría de los valores del selectivo. El sector energético es el menos castigado. Iberdorla, Red Eléctrica, Naturgy y Endesa caen alrededor de 0,5%.

27/01/2020 09:09 Virginia Gómez

El Ibex abre con una caída del 1,2%, hasta los 9.438 puntos 27/01/2020 09:01 Cecilia Castelló

Planas aborda hoy la guerra de aranceles con su homólogo de EE UU El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, va a tratar este lunes el conflicto arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea con su homólogo norteamericano, el secretario de Estado de Agricultura, Sonny Perdue.

Ambos se reunirán en Bruselas, coincidiendo con que Planas asistirá al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y que Perdue se encuentra de gira por varios países del Viejo Continente.

Servimedia

27/01/2020 08:49 Cecilia Castelló

El euro sube frente al dólar La moneda europea avanza un 0,1% hasta 1,103 dólares

27/01/2020 08:31 Cecilia Castelló

Cuenta atrás para el Brexit Todo listo para que Reino Unido abandone el bloque comunitario. El jefe del Gobierno británico, Boris Johnson, hará el viernes un discurso al país cuando a las 23.00 GMT se formalice el “divorcio” del Reino Unido, más de cuarenta años después de su ingreso, y empiece un periodo de transición hasta finales del año, durante el cual Londres y Bruselas negociarán su futura relación comercial.

Se colocarán banderas británicas en la plaza del Parlamento y en la gran avenida The Mall (que une la zona gubernamental y el palacio de Buckingham), mientras que los edificios del Gobierno serán iluminados de rojo, blanco y azul, los colores de la “Unión Jack” (la insignia del Reino Unido).

27/01/2020 08:21 Cecilia Castelló

Los futuros del Ibex caen un 1,2% Los futuros del Ibex retroceden un 1,2% en el mercado de derivados Meff

27/01/2020 08:16 Cecilia Castelló

El Nikkei pierde un 2% por miedo al coronavirus El índice de la Bolsa de Tokio cae un 2% hasta 23.343 puntos

27/01/2020 08:05 Cecilia Castelló

El petróleo baja un 2% y pierde el nivel de los 60 dólares El barril de crudo Brent baja un 2,14% y se sitúa en 59,4 dólares

27/01/2020 08:04 Cecilia Castelló

Fuertes caídas en los futuros europeos Los futuros del Dax caen un 1,27% y los del Euro Stoxx se dejan un 1,22% y apuntan al rojo en la apertura

27/01/2020 06:54 Virginia Gómez

El Ibex cierra con una caída del 0,46% hasta los 9.562 puntos. En la semana retrocede un 1,23% 24/01/2020 17:36 Pablo Martín

El hedge fund que se hizo de oro con las crisis de Dia y Popular apuesta al alza por Applus+ El fondo Melqart Opportunities Master ha declarado una posición del 1,068% en el capital de la empresa de certificación, inspección y ensayo de productos Applus+. El vehículo, domiciliado en las Islas Caimán, es un viejo conocido para las empresas españoles que han sufrido problemas, como Popular, Dia y OHL, en las que apostó por caída y acumuló notables ganancias. En la constructora que preside Miguel Villar Mir de Fuentes mantiene una posición bajista equivalente al 0,950% del capital.

24/01/2020 12:48 Virginia Gómez

McDonald’s China ha suspendido los negocios en cinco ciudades de la provincia de Hubei La cadena de comida rápida americana ha suspendido sus negocios en cinco ciudades en la provincia china de Hubei, centro del brote del virus desde hoy, según informa Reuters.

24/01/2020 12:18 Virginia Gómez

Talgo publicará sus resultados el próximo 27 de febrero Talgo publicará sus resultados del año 2019 el próximo 27 de febrero de 2020 después del cierre de la Bolsa de Madrid (17:30 horas). Posteriormente, se celebrará una conferencia telefónica a las 19:00 horas.

24/01/2020 12:02 Virginia Gómez

Axa IM lanza un fondo de renta variable china Axa Investment Managers (Axa IM) ha lanzado un fondo de renta variable china en su gama de inversión temática, al considerar que China representa “una apuesta estratégica clave” para la gestora y ante la demanda de los clientes de nuevos productos que ofrezcan diversificación, según informó en un comunicado. El fondo ‘Axa WF Framlington All China Evolving Trends’, domiciliado en Luxemburgo, está disponible para inversores profesionales y minoristas en España, entre otros países. Este vehículo puede invertir en acciones cotizadas en Hong Kong y acciones cotizadas en las Bolsas de Shanghai y Shenzhen, así como en empresas chinas que cotizan en todo el mundo.

El fondo se guía por las tendencias de inversión a largo plazo como el envejecimiento de la población, el consumidor conectado, la automatización, las tecnologías limpias y las sociedades en transición.

24/01/2020 11:24 Nuño Rodrigo

El PMI de la eurozona se mantiene sin cambios El índice PMI compuesto de la eurozona se ha quedado estancado en enero en los 50,9 puntos, misma lectura que en diciembre de 2019, según los datos de Markit. Mientras PMI del sector servicios ha bajado de los 52,8 alos 52,2 puntos, la caída ha sido compensada por la mejora del PMI industrial. “El crecimiento de la actividad total mantuvo el ritmo modesto observado en diciembre, señalando una vez más que el crecimiento de la economía no logró recuperar su ímpetu”, indicó Andrew Harker, economista de Markit.

24/01/2020 10:47 Santiago Barón

El indicador PMI de Reino Unido se incrementa y supera la barrera de los 50 puntos El indicador PMI (índice de gestores de compras) del sector privado en Reino Unido se situó en enero en los 52,4 puntos, por encima del dato arrojado en diciembre, cuando se encontraba contraído (49,3 puntos). La estadística ofrecida por IHS Markit mostró un regreso al crecimiento del sector servicios de Reino Unido, lo que no sucedía desde el pasado agosto. Al contrario, hubo un descenso del sector manufacturero. (Reuters)

24/01/2020 10:46 Nuño Rodrigo

Los precios industriales caen un 1,9% en 2019 Los precios industriales cerraron 2019 con una caída del 1,9%, un descenso más suave que el que venían registrando en los últimos meses pero que contrasta con la subida del 1,7% experimentada al cierre de 2018.

Según publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios industriales (IPRI) registró una caída del 1,9% en diciembre en comparación con el mismo mes de 2018, por debajo de las de noviembre (2,4%), octubre (2,8%), septiembre (3,3%) y agosto (2,6%).

24/01/2020 09:16 Virginia Gómez

ACS publicará resultados el próximo 18 de febrero El próximo martes 18 de febrero, después del cierre de mercado, el Grupo ACS publicará los resultados correspondientes al año 2019. Al día siguiente, miércoles 19 de febrero a las 12:00 horas, el presidente de ACS, Florentino Pérez, realizará en sus oficinas una presentación sobre estos resultados dirigida a analistas e inversores institucionales.

24/01/2020 09:10 Virginia Gómez

Todo el Ibex cotiza en positivo Todos los valores del Ibex avanzan posiciones en los primeros minutos de la última jornada de la semana. ArcelorMittal, con un avance del 2,3%, seguido de IAG y Ence, con ganancias respectivas del 1,7% y del 1,5%, son los tres valores más alcistas.

Los avances menos abultados son los de Telefónica, Colonial y Grifols que suben un 0,2% cada uno.

24/01/2020 09:06 Virginia Gómez

El Ibex abre con una subida del 0,62%, hasta los 9.577,2 puntos 24/01/2020 09:01 Nuño Rodrigo

Takeaway ya controla más del 90% de Just Eat Accionistas de Just Eat con el 90% del capital han acudido a la oferta de compra de la holandesa Takeaway, que ha batido al grupo inversor Prosus. La compradora prevé excluir de Bolsa y forzar la compra del resto de los títulos.

24/01/2020 08:56 Nuño Rodrigo

Bankia y Liberbank mejoran capital con la venta de Caser Bankia y Liberbank han comunicado a la CNMV la venta de sus participaciones en Caser. Bankia recibirá 166 millones y elevará en 12 puntos su ratio de capital mientras Liberbank ingresará por un 2,23% 25,7 millones de euros: su capital total se elevará en 37 puntos y el de primer nivel (CET1), en 17. Liberbank mantendrá un 9,99% de Caser y el acuerdo de seguros, por el que ingresará otros 43 millones.

24/01/2020 08:43 Nuño Rodrigo

Bayer negocia acuerdos judiciales por 10.000 millones para cerrar juicios La agencia Bloomberg informa que Bayer está negociando con abogados un acuerdo judicial para cerrar unas 85.000 demandas planteadas contra la empresa por los efectos cancerígenos del herbicida Roundup, comercializado por Monsanto antes de su compra por Bayer. Los pagos podrían sumar 10.000 millones de dólares, unos 9.000 millones de euros, de los que el 20% se quedaría en reserva para futuros litigios.

24/01/2020 08:12 Nuño Rodrigo

Los fallecidos por el brote vírico en China llegan a 25 Las autoridades chinas han contabilizado 25 fallecidos y 830 infectados por el brote vírico desatado en la ciudad de Wuhan. Pekín ha paralizado los transportes en ciudades donde viven 30 millones de personas y cancelado numerosos actos ligados al Año Nuevo Lunar.

24/01/2020 08:10 Cecilia Castelló

Euskaltel presentará resultados el 25 de febrero Euskaltel ha comunicado a la CNMV que tiene prevista la publicación de las cuentas del cuarto trimestre de 2019 el martes 25 de febrero de 2019 tras el cierre de los mercados. Asimismo, la compañía ha programado una conferencia telefónica para el día siguiente, 26 de febrero, a la 1, para presentar y comentar los resultados.

24/01/2020 07:41 Cecilia Castelló

El euro sigue el goteo a la baja La moneda europea cae un 0,04% hasta 1,1 dólares

24/01/2020 07:06 Cecilia Castelló

Los futuros europeos suben un 0,75% Los futuros del Euro Stoxx avanzan un 0,75% y apuntan a una apertura al alza

24/01/2020 07:05 Santiago Barón

Unicaja nombra a María Luisa Arjonilla consejera independiente El consejo de administración de Unicaja Banco ha acordado este jueves el nombramiento como consejera, con la categoría de independiente, de María Luisa Arjonilla. La designación se ha producido a propuesta de la Comisión de Nombramientos y ha sido comunicada a la CNMV en un hecho relevante. Ademá, Arjonilla ha sido designada presidenta de la Comisión de Tecnología e Innovación e incorporada como vocal en la Comisión de Riesgos y en la Comisión de Nombramientos de la entidad. (Efe)

23/01/2020 18:46 Santiago Barón

El Brent cae un 2% y baja a los 61 dólares El precio del barril de Brent de entrega en marzo se situaba este jueves a las 18.00 horas en 61,90 dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 2,07% con respecto al cierre del miércoles (63,21 dólares).

23/01/2020 18:24 Pablo Martín

Making Science saldrá al MAB para impulsar su expansión Making Science, consultora de marketing y tecnología, se incorporará al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en las próximas semanas tras la emisión del informe de evaluación favorable por parte de la comisión de incorporaciones del mercado.

Con su debut, Making Science espera aumentar los fondos propios para potenciar la actual consolidación nacional y expansión internacional, habilitar un mecanismo de financiación para captar recursos que podrían financiar el crecimiento futuro, facilitar el crecimiento mediante la adquisición de otras compañías, ampliar la base de accionistas y proporcionar un mecanismo de valoración objetiva, fidelizar al personal y aumentar la notoriedad, imagen de marca, transparencia y solvencia frente a clientes, proveedores… Making Science prevé expandirse por Latinoamérica y mantener la actual fase de crecimiento en Europa. Entre enero y julio de 2019, su ebitda consolidado proforma de 879.000 euros en dicho periodo de siete meses y un beneficio neto consolidado pro-forma de 536.000 euros.

23/01/2020 17:40 Fernando Belinchón

El Ibex cierra con una caída del 0,58% hasta los 9.518,5 puntos 23/01/2020 17:35 Santiago Barón

Las peticiones de empleo en EE UU crecen menos de lo esperado El número de estadounidenses que solicitaron subsidios de desempleo creció la última semana menos de lo esperado, lo que indica que el mercado laboral continúa mejorando a pesar de la ralentización en la creación de empleos.

La fortaleza del mercado laboral está apuntalando el gasto del consumidor, ayudando a para mantener la expansión económica más larga de la que se tenga registro, ahora en su 11º año, en el camino, a pesar de la caída de la fabricación. Maria Cosma, economista de Moody’s, señala que “los empleados tienen una confianza increíble en su trabajo y no tienen tiempo para solicitar subsidios”. (Reuters)

23/01/2020 17:24 Santiago Barón

Dos asociaciones de marcas renombradas respaldan a Tous La Asociación de Marcas Renombradas Españolas (AMRE) y la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) han respaldado este jueves a Tous, que está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras una denuncia de la Fiscalía. Las dos asociaciones, a las que pertenece Tous, han mostrado su confianza en la actuación de la firma y han lamentado el daño reputacional que está sufriendo la marca. (Efe)

23/01/2020 16:56 Santiago Barón

Wall Street abre a la baja Comienzo de sesión con números rojos en Wall Street. Los principales índices retroceden en la apertura: Dow Jones (-0,51%), Nasdaq (-0,39%) y el S&P 500 (-0,48%).

23/01/2020 15:35 Santiago Barón

Hacienda analiza una reforma del impuesto de matriculación para penalizar a los vehículos antiguos El Ministerio de Hacienda analizará la conveniencia y viabilidad de llevar a cabo una reforma del actual modelo de impuesto de matriculación y de circulación, con el fin de penalizar a los vehículos antiguos y más contaminantes, según recoge el borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. (EP)

23/01/2020 14:09 Virginia Gómez

El BCE mantiene los tipos de interés en la zona euro en el 0% El BCE ha mantenido hoy sin ningún cambio la política monetaria para la zona euro. La reunión del Consejo de Gobierno de la institución, celebrada hoy en Fráncfort y la segunda de Christine Lagarde en la presidencia, mantiene la continuidad con la línea marcada en septiembre por Mario Draghi, en la que se estableció un horizonte de tipos cero sine die y en la que se acordó la reanudación de las compras de deuda.

23/01/2020 13:48 Cecilia Castelló

El euro cotiza sin cambios en espera del BCE El euro no varía contra el dólar y se mantiene en 1,109 dólares, ante la reunión del BCE que dará a conocer a las 13.45 las conclusiones de la reunión sobre política monetaria. Posteriormente, la presidenta de la entidad, Chritstine Lagarde, dará una rueda de prensa en la que se esperan detalles del plan estratégico del banco.

(Foto: REUTERS, Ralph Orlowski)

23/01/2020 13:21 Cecilia Castelló

El barril de Brent roza los 62 dólares El barril de petróleo Brent cae un 1,5% hasta 62,28 dólares

23/01/2020 13:13 Santiago Barón

El precio de los carburantes se abarata por primera vez en 2020 El precio del litro de gasóleo y gasolina ha cortado esta semana la tendencia alcista con la que había arrancado 2020 y ha descendido por primera vez en lo que va de año. En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha abaratado un 0,55% esta semana, respecto a la pasada, para situarse en los 1,246 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE. Respecto al rpecio del litro de gasolina, también ha caído esta semana, con un descenso del 0,37%, hasta los 1,321 euros, alejándose de los máximos desde finales de septiembre que tocó la pasada semana. El abaratamiento viene de la mano de una caída ligera del precio del petróleo, tras dispararse por encima de la cota de los 70 dólares a comienzos de año durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán. (EP)

23/01/2020 13:10 Pablo Martín

Six, el comprador de BME, revela que el cibercrimen se disparó en España un 67% El número de cibercrímenes se disparó un 67% en España en la segunda mitad de 2019, según el Estudio de Ciberseguridad que ha llevado a cabo Six, la Bolsa suiza de valores que ha presentado una opa por BME a 34 euros por acción (33,4 euros una vez descontado el dividendo de 0,6 euros abonado el pasado diciembre). El estudio analiza el nivel actual de amenaza en ocho países, entre ellos España, con la conclusión de que el cibercrimen es uno de los principales riesgos operacionales que afrontan ahora mismo las empresas y, en concreto, la industria financiera, dados los procesos generalizados de digitalización.

Las principales amenazas son de cibercriminales y de entidades respaldadas por gobiernos. Los primeros tienen como propósito enriquecerse; los segundos pretenden adquirir ventajas competitivas. Los ataques más habituales son virus troyanos sobre cuentas bancarias, criptomineros y malware en móviles. El lugar de origen de los ataques más notables ha sido Corea del Norte y Rusia.

23/01/2020 13:06 Santiago Barón

Las emisiones de bonos crecieron en España un 13,7% en 2019, según Société Générale El volumen global de bonos emitidos en euros en España aumentó el pasado año un 13,7% con respecto a 2018, hasta alcanzar los 80.700 millones de euros, si bien no superó las cifras récord de 2017, según los datos de Société Générale. De cara a 2020, el banco prevé que haya “un descenso mínimo y no significativo” en el volumen de emisiones respecto a 2019, es decir, “será un año muy bueno para las emisiones-2, pero “el récord no se va a repetir”, ha pronosticado el director de mercados de capitales, Fernando García, este jueves. El sector financiero español colocó 31.550 millones de euros en 2019, un 44% más que el año anterior, a través de 37 operaciones públicas. “Este sector ha sido el más activo del año”, ha explicado el responsable de mercados de capitales para instituciones financieras, Carlos Cortezo. (EP)

23/01/2020 12:47 Fernando Belinchón

El Tesoro coloca 4.973 millones en medio de un fuerte interés inversor El Tesoro Público ha colocado este jueves 4.973,36 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones, algo por debajo del rango medio previsto de 5.000 millones de euros, y lo ha hecho ofreciendo una menor rentabilidad, empezando a cobrar en las obligaciones con una vida residual de 5,9 años, según los datos publicados por el Banco de España.

La demanda conjunta de las tres subastas ha superado los 8.489 millones de euros, muy por encima de lo finalmente adjudicado en los mercados, lo que demuestra que los inversores mantienen el interés por los títulos de la deuda pública española.

En cuanto al coste de financiación, el tipo de interés es menos negativo en el caso de los bonos a tres y en la deuda a cinco años. En cambio, en las obligaciones a 30 años, el tipo de interés marginal se ha reducido en la actual subasta.

23/01/2020 11:40 Pablo Martín

BlackRock vuelve a elevar su participación en BME: controla el 3,577% La mayor gestora del planeta, BlacRock, sigue apostando por una contraopa por BME. Ha elevado su participación hasta el 3,577% del capital desde el 3,566% anterior. En total, los fondos de la firma estadounidense cuentan con cerca de tres millones de títulos del gestor de la Bolsa española valorados en más de 100 millones de euros al precio actual.

BlackRock reveló su presencia en capital de la compañía que pilota como consejero delegado Javier Hernani justo después de que Six, el gestor de la Bolsa suiza lanzara una opa, el pasado 18 de noviembre, a 34 euros por acción. El 21 de noviembre declaró una participación del 3,124%, con un total de 2,6 millones de acciones de BME.

La posibilidad de que Euronext, el gestor de la Bolsa francesa y de varias más en la UE, como la holandesa, la irlandesa y la portuguesa, estudia una posible contraoferta. Para ello ha fichado a Société Générale y a Rothschild, como publicó CincoDías el 22 de noviembre. Allen & Overy es su asesor legal.

23/01/2020 11:06 Virginia Gómez

El Ibex se da la vuelta y avanza leves posiciones Tras empezar la jornada cayendo un 0,23%, el selectivo español ha girado al alza y avanza un 0,1%. Los bancos son los valores más alcistas. Bankinter sube más del 2% gracias a los buenos resultados presentados esta mañana antes de la apertura de mercado.

Santander gana un 1,5% después de que el banco suizo UBS le haya mejorado la recomendación a comprar. CaixaBank también sube un 1,5%.

ACS, por su parte, cae un 4% tras anunciar provisiones por su negocio en Oriente Medio. IAG y CIE caen más del 2%.

23/01/2020 10:55 Virginia Gómez

Bankinter avanza un 1,7% tras publicar sus cuentas El mercado aplaude las cuentas de 2019 presentadas por Bankinter a primera hora de la mañana. Las acciones de la entidad financiera suben un 1,7% y son las más alcistas del Ibex después de conocerse que durante 2019, el banco ganó 551 millones de euros, un 4,6% más batiendo sus previsiones.

23/01/2020 10:20 Virginia Gómez

Comienzan a cotizar las acciones de la ampliación de capital de Faes Farma Comienza a cotizar los 7,09 millones de acciones de Faes emitidas en la ampliación de capital ejecutada como consecuencia del dividendo flexible de la compañía. Dichas acciones han comenzado a cotizar y, por lo tanto, es posible su negociación desde hoy, segú ha comunicado la compañía a la CNMV.

23/01/2020 09:19 Nuño Rodrigo

Biosearch pide una patente para un tratamiento contra el deterioro cognitivo Biosearch ha comunicado a la CNMV que la empresa ha solicitado una patente para una nueva composición de extractos vegetales junto con DHA ((Ácido docosahexaenoico) para su uso en la prevención o reducción del deterioro cognitivo asociado a la edad.

23/01/2020 09:16 Nuño Rodrigo

Fluidra completa la refinanciación de 980 millones La empresa ha comunicado a la CNMV que ha completado la refinanciación de su préstamo senior de 2018, concedido por 980 millones, del que ha amortizado de forma anticipada 150 millones y ha reducido los tipos de interés para la deuda restante, tanto en su crédito en dólares como en euros.

23/01/2020 09:14 Virginia Gómez

El Tesoro emite hoy bonos y obligaciones El Tesoro Público vuelve hoy a los mercados con una nueva subasta de bonos y obligaciones con la que espera captar entre 4.500 y 5.500 millones de euros, después de la emisión realizada el martes de letras a 3 y 9 meses con la que consiguió colocar 1.355 millones de euros. Así, este jueves subastará un bono a 3 años, con cupón del 0,00%; obligaciones con una vida residual de 5,9 años, con cupón del 2,15%, y obligaciones a 30 años, con cupón del 2,70%. Para determinar la evolución del coste de financiación, el tipo de interés de referencia en los bonos a 3 años es el -0,375% de la emisión del pasado 9 de enero; en las obligaciones a 5,9 años es el tipo del 1,047% de la subasta del 1 de febrero de 2018 y, por último, en las obligaciones a 30 años es el interés del 1,332% de la puja del 5 de diciembre del año pasado. Con la emisión de este jueves concluirá el calendario de subastas previsto para el primer mes del año 2020, y el Tesoro no volverá a testar de nuevo a los mercados hasta el mes de febrero.

23/01/2020 09:14 Virginia Gómez

Bankinter y ACS, la cara y la cruz del Ibex El Ibex 35 estrena la jornada con caídas del 0,23%. La mayor parte de los valores del selectivo ceden posiciones. Entre los que se salvan de los números rojos destaca Bankinter, que sube un 1,8% después de presentar sus resultados de 2019 y que han batido las previsiones de los expertos. Santander y CaixaBank también logran avanzar posiciones. Concretamente, suben un 0,48% y un 0,33%, respectivamente.

El farolillo rojo del Ibex es ACS, que cae cerca del 7% después de haber anunciado que provisiona 400 millones por todo el negocio de Cimic en Oriente Medio. Repsol y Ence, con descensos que superan el 1,5% le siguen entre los que más caen en los primeros minutos de la jornada.

23/01/2020 09:06 Virginia Gómez

El Ibex abre con un recorte del 0,28%, hasta los 9.547 puntos 23/01/2020 09:00 Nuño Rodrigo

ACS provisiona 400 millones por el impacto de una participada dubaití ACS ha comunicado a la CNMV que provisionará 400 millones de euros por los riesgos contraídos en su participada de Dubai BIC Contracting. La filial australiana Cimic, accionista de BIC ha decidido dejar de prestar soporte financiero a BIC. ACS ha añadido que, por las plusvalías obtenidas en 2019, espera ganar más de 950 millones de euros.

23/01/2020 08:07 Nuño Rodrigo

Bankinter gana un 4,6% más en 2019 y supera previsiones La entidad financiera ha obtenido un beneficio neto de 551 millones en 2019, por encima de los 536,1 millones que, de media, esperaban los analistas, segú Bloomberg. La entidad ha ejorado un 8,8% el margen de intereses y se ha beneficiado de un mejor resultado por operaciones financieras, aunque ha aumentado las provisiones.

23/01/2020 07:58 Nuño Rodrigo

El primer ministro italiano cancela su viaje a Davos Giuseppe Conte, primer ministro italiano, ha anulado su viaje previsto a la cumbre de Davos ante la tormenta política desatada en Roma tras la dimisión del líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio. Conte prevé celebrar varias reuniones urgentes y se espera un consejo de ministros para la tarde.

23/01/2020 07:54 Cecilia Castelló

El petróleo cae un 1,7% por miedo a menor demanda El barril de petróleo Brent cae un 1,7% y se acerca a 62 dólares por miedo a que se expanda el virus de China que provoca neumonía. Las autoridades de Wuhan, donde comenzó el virus, han decretado el cierre del transporte público y varias aerolíneas han suspendido los vuelos a esa ciudad.

23/01/2020 07:50 Cecilia Castelló

Los futuros europeos caen Los futuros del Euro Stoxx 50 bajan un 0,4% y los del Dax se dejan un 0,45%

23/01/2020 07:23 Cecilia Castelló

Reunión del consejo del BCE El Banco Central Europeo (BCE) celebra este jueves su reunión mensual de política monetaria con la atención del mercado puesta en la revisión estratégica que anunció la presidenta de la institución, Christine Lagarde, el mes pasado. Los analistas apuntan que la autoridad monetaria no tocará ni los tipos de interés ni el volumen de compras durante 2020.

23/01/2020 07:23 Cecilia Castelló

China confirma 571 casos de neumonía causada por el nuevo coronavirus La Comisión Nacional de Salud de China ha anunciado este jueves que los casos de neumonía causada por el nuevo tipo de coronavirus (2019-nCoV) se cifran en 571, repartidos en 25 regiones del país, y que se sospecha de 393 casos.

El nuevo coronavirus, diagnosticado por primera vez en la ciudad de Wuhan, ha causado la muerte de 17 personas, todas en la provincia central china de Hubei.

Hasta el momento, el virus se ha extendido a las regiones de Hong Kong, Macao, Taiwán, Estados Unidos, Japón y la República de Corea, donde en todos ellos se ha diagnosticado un caso. Por su parte, Tailandia ha confirmado tres casos.

EP

23/01/2020 07:01 Cecilia Castelló

La Bolsa china se desploma y arrastra a otras asiáticas por miedo al coronavirus El índice compuesto de Shanghai baja un 2,7% y arrastra al Nikkei, que pierde un 1% y al Kospi coreano, que se deja un 1%

23/01/2020 06:57 Cecilia Castelló

El euro baja contra el dólar La moneda europea retrocede un 0,05% hasta 1,1 dólares

23/01/2020 06:46 Santiago Barón

Boeing espera reanudar la producción del 737 Max a mediados de año El director ejecutivo del fabricante estadounidense, Dave Calhoun, espera reanudar la producción del modelo 737 Max en “meses”, antes de mediados de año. La compañía paró la producción recientemente a consecuencia de los dos accidentes mortales de dos de sus aviones, en los que murieron 346 personas. La compañía anunció el martes que espera que los reguladores aprueben la vuelta de la producción en el ecuador del año. (Reuters)

22/01/2020 19:44 Santiago Barón

Repsol recorta su producción un 0,8% en 2019 Repsol alcanzó una producción de 709.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 2019, lo que supone un descenso del 0,8% con respecto al ejercicio anterior, según las estimaciones avanzadas por la compañía a la CNMV. La petrolera cierra el ejercicio prácticamente en su objetivo, que el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz, estimó en unos 710.000 barriles equivalentes de petróleo diarios. En su hoja de ruta a 2020, la petrolera prevé alcanzar al final del periodo los 750.000 barriles de petróleo al día. (EP)

22/01/2020 18:49 María Matos

El Ibex cierra con una caída de 0,39% hasta los 9.573,7 puntos 22/01/2020 17:35 Santiago Barón

La venta de vivienda antigua alcanza un máximo de dos años en Estados Unidos Las ventas de viviendas ya existentes (antigua) en Estados Unidos llegaron a un máximo de casiu dos años en diciembre. La estadística viene apoyada por los bajos tipos de interés hipotecario, que están ayudando al mercado de la vivienda a recuperar el pulso tras el bache suave de 2018.

El informe de la Asociación Nacional de agentes inmobiliarios reforzó las estadísticas del gobierno de la semana pasada sobre construcción de vivienda, que se encuentra en su mejor nivel de los 13 últimos años. Al ritmo actual, las viviendas en mercado tardarían tres meses en venderse (la cifra más baja en más de dos décadas), comparado con los 3,7 meses de noviembre. (Reuters/Bloomberg).

22/01/2020 16:48 María Matos

Johnson & Johnson ganó un 1,2% menos en 2019 El grupo estadounidense de productos farmacéuticos y cuidado personal Johnson & Johnson rtgistró unos beneficios netos de 15.119 millones de dólares, un 1,2% menos frente a 15.297 millones en 2018, si bien subieron las ganancias del último trimestre. Los ingresos por ventas aumentaron un 0,6% hasta los 82.059 millones de dólares.

En el cuarto trimestre de 2019, el período que más seguían este miércoles los analistas de Wall Street, J&J contabilizó unas ganancias de 4.010 millones de dólares (1,50 dólares por acción), frente a 3.042 millones de dólares de 2018 (1,12 por acción) un año antes. Los ingresos de los últimos tres meses crecieron un 1,7% y pasaron de 20.394 millones de dólares en 2018 hasta 20.747 millones el año pasado, un alza del 1,7%.

Los resultados de la multinacional, publicados a primera hora, no cumplieron las expectativas de Wall Street, por lo que sus acciones caían cerca de un 1% en el arranque de la Bolsa de Nueva York.

22/01/2020 16:41 Santiago Barón

Toyota reparará 361.000 vehículos por un problema de airbags Toyota ha anunciado hoy que revisará 361.000 vehículos antiguos del mercado en todo el mundo por un problema relacionado con los infladores de los airbags. El defecto es distinto de aquel que tuvieron los infladores del tipo Tataka, que causaron la mayor retirada conocida de vehículos (42 millones de vehículos en Estados Unidos de 19 fabricantes).

Honda comunicó el martes que reparará 2,7 millones de vehículos antiguos en Norteamérica. Tataka informó en noviembre de un nuevo problema en los infladores de cuatro compañías, incluidas Honda y Toyota. (Reuters)

22/01/2020 15:48 Santiago Barón

Wall Street abre con subidas y el Nasdaq y el S&P en máximos La Bolsa de Estados Unidos ha abierto la sesión con subidas en sus principales índices. El Dow Jones mejora un 0,19%, Nasdaq un 0,44% y el S&P 500 un 0,3%.

El S&P sigue la tendencia positiva de los últimos meses y progresa hasta un nuevo máximo en la apertura. El Nasdaq ha hecho lo propio.

22/01/2020 15:36 Cecilia Castelló

Los futuros de Wall Street avanzan Los futuros del Dow Jones suben un 0,26% y los del S&P 500 avanzan un 0,4%. Los futuros del Nasdaq suben un 0,65%

22/01/2020 14:33 Cecilia Castelló

EE UU amenaza con gravar un 25 % productos europeos si se aplica tasa digital El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha amenazado este miércoles en el Foro de Davos con aplicar un gravamen del 25 % a las importaciones europeas, si en el viejo continente persiste la intención de poner en marcha una tasa a grandes empresas de servicios digitales.

Durante su intervención en una mesa redonda en la que también participaban la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el ministro británico de Economía, Sajid Javid, Mnuchin se ha enzarzado con este último a propósito de la conocida como “tasa Google”.

22/01/2020 14:27 Cecilia Castelló

La prima de Italia apenas varía La prima de riesgo italiana se mantiene en 163,5 puntos básicos, apenas uno más que la víspera, con el bono italiano en el 1,375% (similar al de ayer).

22/01/2020 13:02 Cecilia Castelló

El Ibex baja un 0,2% hasta 9.591 puntos El principal índice de la Bolsa de Madrid cae un 0,2% hasta 9.591 puntos

22/01/2020 13:01 Nuño Rodrigo

Luigi di Maio emitirá un comunicado a las 17 horas El viceprimer ministro italiano y líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di Maio, emitirá un comunicado a las 17 horas. Esta mañana varios medios han adelantado que está barajando dimitir, lo que ha provocado caídas en la Bolsa y la deuda italianas.

22/01/2020 12:32 Cecilia Castelló

S&P ve margen para subir el SMI en España hasta el 60% del salario medio S&P Global Ratings ve “margen” para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se suba hasta alcanzar el 60% del salario medio, tal y como planea el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos.

Así lo indicó este miércoles el director de ratings soberanos de S&P, Marko Mrsnik, durante la presentación de su ‘Informe global perspectivas 2020’, en la que argumentó a favor de la subida del SMI al considerar que en España el salario mínimo “ha estado muy por debajo del de otros países y está lejos del 60% del salario medio, que es una referencia a nivel internacional”.

Servimedia

22/01/2020 11:49 Pablo Martín

La CNMV pide al Gobierno certidumbre sobre la regulación de las sicavs El presidente de la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha pedido hoy al Gobierno que cese la incertidumbre en torno a la regulación de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) y ha abogado por un debate “sano y claro” sobre estos instrumentos.

Ante la posibilidad de que las sicavs se vean afectadas por cambios regulatorios derivados de los acuerdos de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, Albella ha defendido que se trata de vehículos transparentes y abiertos a cualquier inversor, semejantes a los fondos de inversión. Por ello la CNMV estará “atenta, con espíritu constructivo y con el máximo respeto al Gobierno y al Parlamento” tratando de contribuir con un debate “sano y claro” sobre la regulación de las sicavs, ha dicho el presidente del organismo supervisor en una jornada organizada por KPMG y Cunef. EP

22/01/2020 11:16 Nuño Rodrigo

La facturación de las empresas vuelve a tasas negativas en noviembre tras caer un 0,4% La cifra de negocios de las empresas bajó un 0,4% el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2018, en contraste con los avances del 2,2% de septiembre y octubre, según el Indice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, las ventas de las empresas regresaron en noviembre a tasas negativas, registrando su segundo mayor retroceso interanual del año 2019 tras el de agosto, cuando disminuyeron un 0,5%.

22/01/2020 09:15 Nuño Rodrigo

El Ibex abre con alza del 0,1% en 9.620 puntos 22/01/2020 09:01 Nuño Rodrigo

Pharma Mar recibe 180 millones de Jazz Pharma por la licencia de lurbinectedina Pharma Mar ha comunicado a la CNMV que ha entrado en vigor el acuerdo para licenciar a la empresa estadounidense del fármaco lurbinectedina, tras cumplirse los plazos previstos en la legislación de EE UU. En consecuencia, la empresa espa&ntil

