Ibai Llanos anuncia que deja la mansión y, después de vacaciones, empezará a hacer directo desde su nueva casa: «Me da pena»

Ibai Llanos cierra esta semana una etapa que empezó en enero de 2021. Finalmente, abandona la mansión de KOI que alquiló para dar cobijo a los jugadores de su equipo de eSports y desde donde ha estado viviendo y trabajando desde entonces.

Tras seis meses de reforma, se muda a una nueva casa que ha comprado en Barcelon a y donde lleva varias semanas durmiendo. Ahora, aprovecha el parón de las vacaciones para despedirse de su set-up y anunciar que pronto descubriremos su nuevo rincón para hacer directos.

Así lo ha comentado en su último directo: «Hoy nos despedimos de este s et up para siempre, nunca más volveréis a verlo. Es el último streaming que haremos desde aquí. Han sido 20 meses y me da un poquito de pena, porque muchos me habéis conocido aquí».

Este fin de etapa, ha hecho que el streamer recuerde su época en la casa de G2. «Siento que todo lo que empezó en el núcleo de G2 se ha acabado del todo» , ha comentado emocionado, pues todos los que se mudaron con él a la mansión también se han cambiado de casa.

Ha dicho que Ander vivirá con él en la nueva casa , pero solo unos meses. Después, podrá disfrutar de un estilo de vida que, asegura, le apetece mucho más. La gran propiedad ha acabado cansándole.

» He acabado abrumado de esta casa, la cantidad de gente que ha pasado ha sido mentalmente insano. De media había quince personas durmiendo, pero hemos llegado a ser 60. Vivir con tanta gente impacta un poco. Obviamente, no me voy a quejar, pero no me hace falta vivir así «, ha reflexionado.

Ahora, se va de vacaciones unos días a la costa brava y la semana que viene, el 9 de agosto, volverá a hacer directo desde su nueva habitación terminada , donde mostrará todo lo nuevo que ha creado.

Unas vacaciones cortas, pues el mes de agosto será muy movido para el vasco con la Superliga de LoL de su equipo y el comienzo de Tortillaland , la serie de Minecraft de AuronPlay.

